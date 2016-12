Copil de 3 ani, operat de apendicită după ce a fost plimbat la cinci medici şi două spitale

Copil de 3 ani, operat de apendicită după ce a fost plimbat la cinci medici și două spitale

Potrivit părinților copilului, vinovată de această situație se face medicul Gabriela Dascăl, care este totodată și președintele Colegiului Medicilor din Constanța. Medicul se apără și susține că a respectat toate protocoalele care se impun.Povestea familiei Șofron a început pe data de 4 martie, când mama susține că băiețelul ei, în vârstă de 3 ani, a început să facă febră și să refuze mâncarea. Acesta a fost momentul în care mama și-a dus copilul la medicul de familie, unde a primit diagnosticul de otită.„Am fost la medic și mi s-a spus că cel mic are otită și mi s-a dat un tra-tament cu antibiotice. L-am urmat, însă copilul s-a simțit bine 3 zile, după care, a început să facă febră, să aibă diaree și să acuze dureri abdominale. Am sunat medicul care ne recomandase antibioticul și mi-a spus că pot opri tratamentul. Pe 4 martie l-am dus la urgențe, unde ni s-a spus că are pneumonie. Am plecat de acolo la un centru medical privat unde mi s-a spus că are enterocolită. Pe 5 martie ne-am întors la urgențe și pentru că diagnosticul era de enterocolită, ne-au trimis la Spitalul de Boli Infecțioase. Acolo a fost examinat de către dr. Elena Dumea, singurul medic care a pus diagnos-ticul corect: apendicită acută și care mi-a spus că în toți anii de experiență nu a mai văzut un asemenea caz.Și pentru că doar la județean se putea opera, am decis să ne întoarcem la chirurgie. Acolo am avut neșansa să dăm peste dr. Gabriela Dascăl și să așteptăm 16 ore până să fie operat, deși făcuse deja peritonită.Într-un final, copilul a fost operat de către dr. Tica, cel care ne-a și spus că cel mic a fost într-o stare foarte gravă”, a declarat, pentru Cuget Liber, Adina Șofron, mama copilului care o acuză pe dr. Dascăl de malpraxis.Medicul Gabriela Dascăl susține că va aștepta concluziile anchetei, însă susține că a respectat toate procedurile medicale. Mai mult, medicul susține că se aștepta ca familia să încerce să se răzbune, mai ales pentru că a fost amenințată încă din prima zi de la internarea copilului. „După ce se va finaliza ancheta pe toate căile posibile, administrativă și profesională, vom vedea răspunsul. Pe de altă parte, nemulțumirile părinților vor trebui dovedite, iar acest lucru poate fi stabilit numai de către un medic care are cel puțin la fel de multă experiență ca mine. Câteodată, este foarte greu să îți faci datoria la nivelul la care ești pregătit pentru că circumstanțele nu îți permit. Și cazul Șofron este unul din acelea în care, circumstanțial, era extrem de dificil să faci ceea ce se așteaptă oamenii de la tine. Pot să vă sun că în condițiile date la prezentarea pacientului am făcut tot ce era posibil pentru el. Fiecare pacient are specificul lui. Acest pacient a venit după mai multe zile de tratament ambulatoriu, vreo 5 zile din ce îmi amintesc, cu o simpto-matologie complet modificată și cu diverse boli asociate. Cu o pneumopatie acută în evoluție, cu o enterocolită acută trenantă nerezol-vată de mai multă vreme și posibil și alte lucruri. La prezentare avea manifestări de diferite boli care nu se legau între ele, iar diagnosticul de apendicită acută are specificul lui. Ca să mă lămuresc în condițiile date, am stopat orice tratament pe care îl făceau la domiciliu, am continuat cu unul dintre antibioticele folosite, am instituit o terapie cores-punzătoare și l-am urmărit așa cum cere protocolul. Asta înseamnă ob-servație chirurgicală: îl urmărești să vezi ce semne clare ai tu și nu din anamneza părinților. Apoi, dimineața următoare, pacientul a prezentat semnele de apendicită acută evidente, chiar dacă avea și celelalte semne de boală, le-am zis că trebuie operat. În acel moment au solicitat să le garantez că e apendicită acută. Nu se poate garanta așa ceva. Au început să facă presiuni să îi fac computer abdominal, dar asta însemna prelungirea stării și a timpului până la operație. Ca să scurtez timpul, am făcut un raport de urgență, pe care legea mi-l permite și prin care poți opera un pacient fără acordul pă-rinților. M-am adresat și șefului de secție, dar părinții au refuzat ope-rația. Pentru binele copilului, a fost operat de dr. Tica și a fost ținut sub tratament două săptămâni. În tot acest timp, m-au amenințat că vor face în așa fel încât să nu îi uit niciodată”, a declarat, pentru Cuget Liber, dr. Gabriela Dascăl.Cazul a fost semnalat atât managerului spitalului, cât și medicului căruia i se aduc acuzațiile. Potrivit conducerii instituției, cazul va fi analizat și se va deschide o anchetă internă. „Cu siguranță că vom deschide o anchetă în acest caz și că vom lua toată măsurile dacă se va dovedi că este vorba despre malpraxis. Vreau să se înțeleagă foarte clar că nimeni nu va încerca să mușamalizeze nimic, chiar dacă este vorba despre președintele Colegiului Medicilor”, a declarat, pentru Cuget Liber, Dănuț Căpățână, managerul instituției.