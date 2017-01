Copiii obezi sunt predispuşi la „diabetul adultului“

Semnal de alarmă tras de pediatri

Copiii obezi sunt predispuși la „diabetul adultului“

Incidența diabetului în rândul copiilor este în creștere, atât la nivel global, cât și în România. Potrivit dr. Cristina Mihai, singurul medic pediatru diabetolog din Constanța, în ultimii ani, în județul nostru, s-a constatat o creștere a numărului minorilor diagnosticați cu diabet de tip I sau insulino-dependent. „Dacă în trecut diagnosticam câte patru cazuri pe an, acum depistăm câte zece cazuri pe an”, a afirmat specialistul. Mai îngrijorător este însă faptul că au fost diagnosticați copii cu diabet de tip II (non-insulino-dependent) cunoscut drept „diabetul adultului”. „În acest an am diagnosticat două cazuri de diabet de tip II, la un copil de 5 ani și unul de 15 ani. Această formă a afecțiunii este depistată foarte greu și există posibilitatea să fie și alți copii, care nu au fost diagnosticați”, a arătat dr. Mihai. Contează dacă este mai plinuț! Acest tip de diabet este dezvoltat de copiii supraponderali, a atras atenția medicul. „Un copil cu obezitate poate să dezvolte diabetul non-insulino-dependent, care înseamnă hiperinsulinism. Grăsimea în exces se opune acțiunii insulinei, iar atunci pancreasul secretă din ce în ce mai multă insulină. La un moment dat, organismul nu mai face față și apar hiperglicemiile și diabetul. Cu alte cuvinte, obezitatea poate însemna un posibil diabet de tip II”, a adăugat specialistul. Un risc crescut să dezvolte diabet este în cazul copiilor care au cel puțin un părinte sau un bunic bolnav, existând o puternică predispoziție genetică. „Trag un semnal de alarmă pentru părinți, educatori, profesori, medici de familie că obezitatea poate să ducă la diabetul non-insulino-dependent, despre care până de curând se spunea că este caracteristic adultului. Nu mai este”, a subliniat dr. Cristina Mihai. Boala este depistată greu și pentru că nu există semne care să o dea de gol. Dacă diabetul de tip I are simptome evidente, în cazul acestei forme, singurele semne sunt pofta de mâncare și kilogramele în plus. Iar respectivele simptome, în majoritatea cazurilor, nu dau de gândit nimănui. „Excesul ponderal este privit cu foarte multă indulgență. «Și ce dacă e puțin mai plinuț, nu contează!», spun părinții. Trebuie însă să-și pună problema, mai ales dacă au cazuri de diabet în familie, că există riscul să dezvolte boala”, ne-a mai spus medicul pediatru. Terapia constă în schimbarea alimentației Tratamentul înseamnă, în primul rând, schimbarea stilului de viață al copilului, mult sport și abia apoi ingerarea de medicamente. Terapia însă, oricât de simplă ar părea, este greu de respectat, după cum s-a dovedit deja. Sunt numeroase situațiile când părinții apelează la medicii Compartimentului de Diabet, Boli de Nutriție și Metabolism în căutarea unor soluții pentru ca fiul sau fiica lor să slăbească. Puține sunt însă cazurile în care se și reușește. „Un copil nu trebuie neapărat slăbit, ci se impune schimbarea stilului de viață, a alimentației. Există însă o reticență a familiei la această schimbare, la renunțarea la alimentația proastă. Se invocă faptul că nu vrea copilul. Totodată, un risc crescut de a dezvolta o boală nutrițională prezintă și copiii care sunt crescuți de bunici. Aceștia sunt mai indulgenți și nu este benefic pentru sănătatea celor mici”, a mai arătat medicul. În evidența singurului medic pediatru diabetolog din Constanța sunt 55 de copii diagnosticați cu diabet insulino-dependent și 2 cu „diabetul adultului”, care au fost depistați anul acesta.