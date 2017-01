Copiii cu diabet sunt la mila farmaciştilor

Copiii cu diabet sunt la mila farmaciștilor

Fondurile alocate pentru tratamentul bolnavilor de diabet din Constanța, prin programul național, au fost epuizate din luna iulie. Încă mai sunt farmacii care „uită“ că nu și-au primit banii de luni bune și mai eliberează teste gratuite pentru automonitorizarea glicemiei, indispensabile pacienților. Numărul lor este însă din ce în ce mai mic, iar bolnavii sunt conștienți că, în orice moment, vor putea obține testele numai contra cost. Bolnavii de diabet ar trebui să beneficieze de tratament în mod gratuit, prin intermediul programului național de sănătate. Adică, insulina și testele pentru automo-nitorizarea zilnică a glicemiei. Criza din sistemul sanitar i-a adus însă și pe acești bolnavi în situația de a-și plăti singuri terapia, fără de care nu pot supraviețui. Grav este că în aceeași situație sunt și copiii bolnavi de diabet din județul Constanța, ai căror părinți caută, lună de lună, farmacii care mai eliberează gratuit testele de automonitorizare. „Dacă un adult poate să nu-și facă aceste teste sau să-și verifice doar o dată pe zi glicemia, un copil sau un tânăr trebuie să-și facă testul de glicemie de trei sau patru ori pe zi. Practic, aceste teste sunt indispensabile. Nu poate fi administrată doza de insulină fără a face respectivele teste în prealabil. Dacă, de exemplu, glicemia este foarte mică și se administrează insulină, există riscul să apară complicații”, ne-a declarat Liliana Moldoveanu, președintele Asociației Copiilor și Tinerilor cu Diabet „Sweet Land” Constanța. Tot ea ne-a mai spus: „Farmaciștii ne-au informat că testele de glicemie pentru copii nu au fost decontate din luna februarie, iar cele pentru adulți din luna mai. Bolnavii riscă, în orice moment, să nu mai primească testele în mod gratuit”. De altfel, reprezentanții farmaciilor spun că nu știu până când vor mai putea să elibereze respectivele teste, având în vedere că nu au nici garanția că-și vor primi banii de la Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Constanța pentru ele. Fondurile s-au terminat în iulie Potrivit reprezentantei asociației copiilor, reprezentanții CJAS știu de această situație, dar ridică din umeri: nu sunt bani. Situația le-a fost semnalată încă de la jumătatea acestui an, în speranța că va fi remediată imediat. Li s-a atras atenția, ne-a spus mămica ce reprezintă asociația, cum că în lipsa unui tratament corect, riscurile asupra sănătății sunt imense. Răspunsul a fost scurt: „Referitor la adresa din 22 iulie, prin care ne informați că din luna iulie copiilor și tinerilor cu diabet insulino-dependent nu li s-au mai eliberat teste de automonitorizare a glicemiei, vă precizăm că potrivit Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condițiile de acordare a asistenței medicale prescrierea, eliberarea și decontarea medicamentelor cu sau fără contribuție personală din partea asiguraților se fac în limita fondului aprobat cu această destinație. De asemenea, vă precizăm că bugetul alocat pentru testele de automonitorizare a glicemiei atât pentru copii, cât și pentru adulți, pe 2010, a fost epuizat”. „Așteptăm banii“ I-am contactat, la rândul nostru, pe reprezentanții CJAS Constanța. Am primit un răspuns asemănător, chiar dacă, între timp, au trecut patru luni. „S-au făcut demersuri pentru suplimentarea bugetului pentru diabet. În momentul în care vor veni banii vor fi plătite toate restanțele către farmacii. Până atunci însă, mai sunt farmacii care eliberează teste gratuite de automonitorizare a glicemiei. Dacă mămica nu găsește la una, poate merge la o altă farmacie. Noi am făcut demersurile pentru suplimentare, acum așteptăm rectificarea bugetară”, a afirmat pentru „Cuget Liber” Lămâița Antohi, purtător de cuvânt CJAS. Trebuie precizat că, dacă le-ar lua contra cost, pacienții ar trebui să scoată din buzunar, lunar, între 70 și 150 de lei pentru respectivele teste.