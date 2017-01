Copiii care fac sport au rezultate mai bune la învăţătură

Copiii care fac sport au rezultate mai bune la învățătură

Ştire online publicată Marţi, 04 Mai 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Sportul și educația fizică sunt esențiale pentru creșterea rapidă și armonioasă a copiilor, aptitudinile pe care ei le dobândesc în acest timp contribuie la dezvoltarea lor ca adulți. De asemenea, participarea la diverse activități fizice de la vârste fragede are consecințe psihologice benefice asupra copiilor. Astfel, la vârsta copilăriei și adolescenței sunt necesare 60 de minute de sport pe zi pentru o viață sănătoasă, de două ori mai mult decât în cazul adulților. Mai multe studii recente citate de Nestle Nesquik demonstrează strânsa legătură dintre activitatea fizică și rezultatele la învățătură. Astfel, cercetările efectuate pe 58.000 de tineri din Statele Unite ale Americii, Canada, Australia și Marea Britanie au demonstrat că cei cu o condiție fizică mai bună obțin și performanțe mai bune la școală. Activitatea fizică regulată îi ajută pe copii să aibă rezultate școlare bune, practicarea sportului ajutând la oxigenarea optimă a creierului și conducând astfel la creșterea capacității de înțelegere și memorare a copiilor, mai ales a celor de vârstă gimnazială. Cu toate acestea, numeroase cercetări arată că, la nivel mondial, foarte mulți copii nu se implică suficient în activități sportive, fie că este vorba despre sportul organizat în cluburi sportive, sub îndrumarea unui antrenor sau activități individuale. De foarte multe ori, motivele invo-cate de părinți sunt problema distanței și a transportului, lipsa oportunităților în zona în care locuiesc sau lipsa timpului. „Sportul într-un cadru organi-zat aduce multiple beneficii dezvoltării fizice și psihice ale copiilor și adolescenților, întru-cât prin intermediul sportului se obține nu numai o excelentă condiție fizică, ci se dezvoltă un respect de sine ridicat. În plus, copiii care participă la activități fizice sunt mai disciplinați, perseverenți și deprind bune abilități de socializare”, declară Elena Casapu, specialist Nestle în nutriție.