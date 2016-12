Copii bolnavi, abandonaţi în suferinţă pe paturile de spital

Copii bolnavi, abandonați în suferință pe paturile de spital

Condamnați la o viață lipsită de ocrotirea mamei și afecțiunea celor apropiați, copiii bolnavi și abandonați la naștere nu cunosc alt cămin decât saloanele reci și holurile întunecate ale spitalelor. Unii dintre ei au nevoie de intervenții chirurgicale pentru a supraviețui, dar medicii nu îi pot vindeca fără consimțământul părinților.Medicii și asistentele medicale care lucrează la Pediatria Spitalului Clinic Județean de Urgență Con-stanța sunt nevoiți să îngrijească, în prezent, 12 copii abandonați. Unii dintre ei au probleme grave de sănătate, iar cei sănătoși riscă să se îmbolnăvească foarte ușor din cauză că stau în apropierea pacienților bolnavi. Bebelușii fără părinți ocupă luni în șir secția de PediatrieLipsa unei situații materiale bune, numărul prea mare de copii pe care îl au deja sau pur și simplu ignoranța și neglijența îi împinge pe părinți să își părăsească pruncii în unitatea medicală. Cei mai mulți dintre ei se gândesc, probabil, că aici copiii lor vor primi ceva de mâncare în fiecare zi și vor fi îngrijiți. Deși spitalul nu refuză tratarea copiilor abandonați și nu îi externează dacă nu au unde să locuiască, cadrele medicale spun că numărul tot mai mare al nou-născuților părăsiți în spital aglomerează fără sens secția de Pediatrie cu lunile și chiar cu anii în unele cazuri. „Din cele 75 de paturi existente în secția de Pediatrie a Spitalului Județean, zece sunt ocupate de copii părăsiți de părinți, iar din totalul de 15 paturi disponibile în secția de terapie acută, două sunt ocupate de alți doi copii abandonați care au probleme neurologice”, a declarat dr. CristinaMihai, șeful Secției de Pediatrie a SCJU Constanța. Mai mult, tratamentul micuților presupune costuri continue pentru spital, bani care ar putea fi folosiți pentru alți pacienți. Unul dintre micuți locuiește de aproape trei ani în spitalDr. Mihai ne-a mai spus că de mai bine de un an, în secția de Pediatrie se află doi copilași, unul de 1 an și 4 luni, iar celălalt de 7 - 8 luni, ambii diagnosticați cu boli rare. Afecțiunea unuia dintre aceștia ar putea fi rezolvată prin intervenție chirurgicală, însă medicii nu pot opera fără acordul unuia dintre părinți sau a tutorelui legal. „Unul dintre copilași, cel născut în decem-brie 2011, suferă de hidrocefalie inoperabilă. Celălalt, născut în martie anul trecut, este bolnav de Cheiloschizis, adică are buza superioară despicată, și deși poate fi operat, nu îi putem găsi mama care să ne dea consimțământul. Pentru el vrem să obținem o ordonanță de urgență care să ne permită să îl operăm”, a afirmat dr. Mihai. Medicul pediatru a mai spus că sunt și alți doi micuți internați cu afecțiuni neurologice severe. Cel mai mare copil părăsit de părinți suferă de probleme neurologice severe, are 2 ani și 10 luni și a stat numai în spital de când s-a născut, iar al doilea copil cu afecțiuni similare are un an și cinci luni. „Cei doi prezintă destul de frecvent convulsii care se soldează de multe ori cu stop respirator pentru care este nevoie de manevre de resuscitare. În străinătate există centre special înființate pentru copiii cu probleme neurologice, unde pot primi îngrijirea de care au nevoie”, a adăugat medicul pediatru.Centrele sociale ar trebui să ofere îngrijiri medicale specializateConducerea Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța a tras un semnal de alarmă cu privire la situația copiilor care au probleme de sănătate și sunt abandonați în spital. Managerul unității sanitare susține că ar trebui modificată legea legată de copiii abandonați pentru a facilita procedurile și pentru micuții care au afecțiuni medicale. Dr. Dan Căpățână, directorul SCJU Constanța, a menționat că spitalul poate îngriji acești copii până la stabilizarea funcțiilor, dar în mod normal ei ar trebui să fie transferați către un centru social unde să fie îngrijiți în continuare de personal medical specializat. „Copiii care se nasc în spital cu diferite afecțiuni, motorii, neurologice sau altele, au nevoie de îngrijire medicală continuă. Direcția socială, în afară de bunăvoință, nu poate oferi asistență medicală specializată. Din acest motiv vom discuta cu parlamentarii constănțeni în vederea modificării legii astfel încât aceste centre să aibă în structură personal medical pentru această categorie de copii”, ne-a explicat dr. Căpățână. La ora actuală, centrele de servicii sociale din județul nostru nu dispun nici de personal specializat și nici de dotările necesare pentru a realiza acest lucru. „Complexele de servicii sociale ale DGASPC sunt realizate pentru protecția cazurilor sociale. Avem două în Constanța și unul în Techirghiol. Aici, copiii cu dizabilități sunt protejați, dar nu avem personal medical specializat care să lucreze și noaptea și nici dotări medicale de specialitate”, a declarat Roxana Onea, purtătorul de cuvânt al Direcției Generale de Asistență Socială pentru Protecția Copilului Constanța.Cine își asumă responsabilitatea pentru acești copiiÎn final, managerul spitalului județean a menționat că legea ar trebui schimbată și în ceea ce privește tutorele copiilor abando-nați în spitale, care în prezent, este președintele Consiliului Județean. „Unii copii necesită intervenții chirurgicale pentru care trebuie să semneze un tutore. Până se stabilesc toate actele necesare, copilul nu poate fi operat. Cel mai bine ar fi ca responsabilitatea pentru acești copii să aparțină spitalului în care s-a născut, până la întocmirea actelor”, este de părere dr. Dan Căpățână.