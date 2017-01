Controlul ginecologic periodic, principalul mod de depistare a rănilor pe colul uterin

Rana pe col este poate, cea mai frecventă afecțiune a aparatului urogenital feminin. În termeni medicali i se spune cervicită și poate fi acută sau cronică. Simptome nu există, iar netratată poate favoriza apariția cancerului de col uterin. Colul uterin reprezintă segmentul inferior al uterului, care este vizibil prin vagin. Este o parte importantă a tractului genital, având mai multe funcții, de la cea menstruală, pelvină, sexuală, până la cea de barieră între vagin și uter în timpul sarcinii. Tocmai de aceea prevenirea și tratarea afecțiunilor de la nivelul colului uterin poate avea numeroase efecte benefice asupra sănătății femeii. Chiuretajele și tampoanele interne, vinovate de apariția cervicitei „Rana pe col este o afecțiune foarte frecventă la femei și necesită multă atenție din partea medicului și pacientei. De aceea și pe plan mondial se acordă o importanță deosebită consultului uro-genital”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, dr. Ion Niculescu, medic specialist obstetrică-ginecologie, Spitalul Mangalia. Apariția cervicitelor este favorizată de infecțiile cervico-vaginale, traumatisme obstetricale apărute în timpul nașterii, cum ar fi rupturi ale colului, traumatisme locale secundare contactului sexual sau utilizării tampoanelor interne. De asemenea, dispozitivul intrauterin - steriletul - sau manevrele locale precum chiuretajul ori histeroscopia pot duce la apariția rănilor pe col. Etiologia cervicitei este variabilă, cel mai frecvent fiind determinată de infecția cu Chlamydia trachomatis, cu Tricomonas vaginalis, asocierea Tricomonas cu Candida, gonococul, Herpex simplex și virusul papilloma uman (HPV). Alte cauze mai rare sunt micozele, sifilisul, tuberculoza și micoplasma. Fără tulburări, durere sau febră De obicei, prezența unei cervicite nu determină durere, febră sau tulburări menstruale, ea putând evolua ani de zile, fără niciun fel de simptom. „Fiecare femeie ar trebui să-și facă consultul medical cel puțin o dată pe an. Pe lângă examenul clinic vaginal propriu-zis este nevoie și de un examen al secreției vaginale, cu ajutorul căreia se poate pune citodiagnostic privind leziunea respectivă sau se depistează eventualii microbi din secreție”, a precizat dr. Ion Nicolescu. Specialistul recomandă ca toate femeile să nu neglijeze și să efectueze anual testul Papanicolau. „Dacă se depistează probleme se face tratamentul secreției vaginale sau cauterizarea regiunii respective. În cazul în care nu se vindecă, pasul următor este biopsia. Examenul anatomo-patologic ne spune diagnosticul cu certitudine și se poate stabili un nou tratament”, a mai explicat medicul. În cazul în care cervicitei i se asociază și parametrita (inflamația paramatrelor - ligamentele care susțin organele pelvine) pot apărea dureri lombare, dismenoree, dispareunie (durere la contactul sexual), menoragii (menstruații abundente). În plus, inflamația locală determină modificări ale mucusului cervical, modificări ce pot afecta spermatozoizii și ascensiunea acestora, antrenând infertilitate. Depistarea precoce influențează succesul tratamentului „Dacă rana este depistată într-un stadiu precoce se poate face tratamentul cu succes, fără să existe riscul ca pacienta să-și piardă viața. De aceea și Ministerul Sănătății de la noi, dar și pe plan mondial, a realizat diferite planuri și campanii de screening-uri în rândul populației”, a adăugat dr. Ion Niculescu. Cervicita poate evolua ani de zile, doar cu o leucoree mai mult sau mai puțin abundentă, cu care femeia se obișnuiește de obicei, fără dureri, febră sau tulburări menstruale ori afectarea vieții sexuale. Inflamația cronică a colului uterin poate determina, în timp, instalarea unei stenoze cervicale, care poate fi urmată de infertilitate. De asemenea, nu trebuie trecut cu vederea nici rolul favorizant al iritației cronice cervicale în apariția cancerului de col uterin. Cervicita cronică nu determină cancer, dar poate favoriza apariția lui. De aceea, tratamentul cervicitei cronice poate fi considerat o măsură profilactică în lupta împotriva cancerului de col uterin. Electrocauterizarea - cea mai folosită procedură Tratamentul medical are ca scop, în primul rând, eradicarea infecției. În funcție de agentul etiologic depistat și de rezultatul antibiogramei se va efectua un tratament local (cu ovule) și, dacă e cazul, și un tratament cu antibiotice sau antifungice pe cale orală. În continuare, se poate utiliza un tratament pe bază de ovule cu efect de reepitelizare (cicatrizant), însă de cele mai multe ori acesta nu reușește remiterea completă a leziunilor, fiind necesar și un tratament chirurgical. Abia după aproximativ 2 luni de la eradicarea infecției, dacă modificările cervicale persistă se indică tratamentul chirurgical. Procedura cel mai des folosită – electrocauterizarea sau diatermo-coagularea - este o procedură prin care țesuturile sunt coagulate (arse) sub efectul caloric al unor curenți alternativi. Se efectuează în primele zile după menstruație, astfel încât escara rezultată să aibă timp să se elimine până la menstruația următoare.