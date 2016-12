Contribuţia la sănătate nu mai e obligatorie!

1

Ciudat

O stire ciudata. Avocatii nu sunt salariati; ca atare, nu sunt obligati sa plateasca, in calitate de salariat, contributia de asigurari sociale de sanatate ( CASS ). Avocatii platesc CASS la Casa de Asigurari a Avocatilor, institutie privata si independenta fata de Casa de Asigurari de Sanatate Nationala sau judeteana, institutii de stat. Ca atare, avocatii nu pot plati de doua ori CASS: si la particular si la stat. Daca un avocat este pensionar si profeseaza, atunci i se retine CASS si din pensie.Urmarea: avocatul plateste de trei ori CASS. Stirea este ciudata, pentru ca este incompleta, neverificata, neexacta: unde s-a intamplat, la ce instanta, despre ce CASS este vorba ( al avocatului sau al unui client de-al sau, salariat undeva ), etc., etc. De altfel, aceasta este presa din Romania actuala...