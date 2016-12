Contractul – cadru, prelungit până la sfârşitul lunii mai

Contractul – cadru, prelungit până la sfârșitul lunii mai

Contractul-cadru de asistenta medicala, valabil pana la 30 aprilie, a fost prelungit pana la 31 mai, se precizeaza intr-un Ordin comun al Ministerului Sanatatii (MS) si al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (CNAS), publicat recent in Monitorul Oficial.Aceasta este cea de-a doua prorogare a termenului din acest an, prima fiind facuta la sfarsitului lunii martie. Prelungirea termenului era necesara, deoarece noul Contract-cadru se afla inca in dezbatere publica, putand fi consultat pe site-ul Ministerului Sanatatii.