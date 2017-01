Consumul de broccoli ajută în lupta împotriva cancerului de prostată

Ştire online publicată Miercuri, 08 August 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Consumul de broccoli și conopidă reduce riscul formelor grave de cancer de prostată - este concluzia unui studiu efectuat pe 1.300 de bărbați. Concluziile medicilor au fost publicate în „Journal of the National Cancer Institute" și arată că legumele conțin compuși anticancerigeni. Până acum mai multe studii au arătat că există o strânsă legătură între consumul de legume și riscul scăzut de a dezvolta un cancer de prostată în formă avansată. Experții au spus că cea mai bună modalitate de a reduce riscul de cancer este o dietă echilibrată compusă din fructe și legume.