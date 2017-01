Consumaţi mere pentru o memorie mai bună

Consumați mere pentru o memorie mai bună

Ştire online publicată Sâmbătă, 26 Septembrie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Merele sunt „izvoare” de nutrienți, care ajută la protejarea organismului împotriva a diverse afecțiuni. Medicii nutriționiști spun că un măr conține mai multe fibre decât cerealele, ajută la prevenirea afecțiunilor cardiace și reduc nivelul ridicat al colesterolului din sânge. Consumul de mere ajută și la menținerea sănătății celulelor creierului, contribuind la preve-nirea afecțiunilor neuro-degenerative, precum Alzheimer și Parkison. Mai mult, susțin nutriționiștii, merele, în special cele ionatane sau din soiul golden, îndeplinesc și un rol de stimulator al memoriei. Persoanele care vor să slăbească pot înlocui covrigeii cu un măr, deoarece fibrele insolubile din acest fruct, odată ajunse în stomac, cresc în volum și vor da senzația de sațietate. În plus, acest fruct are capacitatea de a elimina toxinele din organism. În același timp, compușii antioxidanți din coaja merelor, denumiți fenoli, furnizează protecție UV, oferind pielii mai multă rezistență la acțiunea dăunătoare a soarelui. În plus, merele roșii fortifică colagenul și elastina, oferind pielii un aspect tânăr.