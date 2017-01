Consultaţii gratuite pentru prevenirea cancerului de piele

Consultații gratuite pentru prevenirea cancerului de piele

Ştire online publicată Joi, 13 Mai 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Cu prilejului Zilei Europene pentru Depistarea Melanomului, pe data de 25 mai, peste 300 de medici dermatologi din toată țara vor oferi pacienților consultații gratuite. Pacienții vor primi, de asemenea, sfaturi despre cum se pot feri de acțiunea nocivă a razelor UV cu ajutorul produselor de fotoprotecție. Directorul executiv al Societății Române de Dermatologie (SRD), prof. dr. Sorin Țiplică, precizează că programările pentru consultații se mai pot face și astăzi între orele 8,00-20,00, la numărul de telefon 0800.811.101, linie telefonică gratuită oferită de Romtelecom. Potrivit acestuia, pacienții vor fi examinați doar cu programare. „În fiecare an, statisticile ne arată un număr crescut de pacienți diagnosticați cu cancer de piele. Obiectivul nostru, prin această campanie, este de a trage semnalul de alarmă, de a-i determina pe oameni să meargă să-și facă un consult periodic la medicul dermatolog. O pot face în orice zi a anului, în clinicile de stat consultațiile sunt gratuite. De la an la an, numărul medicilor înscriși pentru campanie este tot mai mare, pentru a reuși să evaluăm cât mai mulți pacienți”, a spus prof. dr. Virgil Feier, președintele Societății Române de Dermatologie. Campania pentru controlul leziunilor pigmentare (alunițe) și depistarea cancerului de piele are un rol de prevenire, depistare a leziunilor precanceroase și canceroase, dar și de soluționare a cazurilor nou descoperite.