Consultaţii gratuite pentru pacienţii cu psoriazis din Constanţa

Consultații gratuite pentru pacienții cu psoriazis din Constanța

Centrul medical On Clinic continuă campania de consultații gratuite pe parcursul unui an întreg pentru pacienții care aleg să fie diagnosticați și tratați cu noile tratamente oferite în cadrul acestei clinici.„Vorbim despre reconsultări gratuite timp de un an de zile din momentul în care pacientul se prezintă la clinica noastră și este diagnosticat cu psoriazis și care alege să fie tratat cu tratamentele inovatoare utilizate de noi. În plus, în tot acest timp, pacientul poate menține în permanență legătura cu medicul specialist în dermato-venerologie pentru situațiile în care starea lui de sănătate are de suferit sau apar probleme în privința acestei boli”, a declarat Aura Manole, managerul On Clinic.