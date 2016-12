Consultaţii gratuite pentru diabeticii constănţeni

Consultații gratuite pentru diabeticii constănțeni

Până pe 20 decembrie, constănțenii care suferă de diabet sau au nevoie de sfaturile unui nutriționist pot beneficia de consultații gratuite în cadrul Clinicii On Clinic din Constanța.„Odată cu perioada sărbătorilor de iarnă am demarat campania „Fă din sănătate o prioritate”, demers care vin ca un cadou-suport pentru pacienții care suferă de diabet. În acest sens, On Clinic, cu o tradiție de peste 10 ani pe piața constănțeană, își întărește echipa de specialiști cu un medic nutriționist diabetolog care să le asigure toată gama de servicii de care au nevoie.