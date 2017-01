Consultaţii ginecologice GRATUITE, la Constanţa

1

consultatii ginecologice gratuite

Desi compania de consultatii ginecologice gratuite a inceput pe 10.02.2014 va comunic ca eu am sunat astazi , 14.02.2014 si nu am putut sa fac o programare deoarece mi s-a spus ca au fost facute programari pe toata perioada de desfasurare a proiectului. Consider ca la aceasta campanie participa doar anumite categorii de persoane( si nu acele persoane care chiar au nevoie de aceste servicii intru-cat resursele financiare nu le permit nici macar un consult ginecologic)