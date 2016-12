Constănţenii vor beneficia de investigaţii gratuite pentru boli infecţioase

Constănțenii vor beneficia de investigații gratuite pentru boli infecțioase

Ştire online publicată Marţi, 17 Iunie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Laboratorul mobil Baylor se va deplasa, conform unui calendar prestabilit, în localitățile costiere ale județului Constanța pentru a efectua testări gratuite pentru bolile infecțioase. Pe lângă aceste locații,luna aceasta, în fiecare zi de marți, laboratorul mobil va fi prezent, în intervalul orar 10,00-15.00, în Parcul Tăbăcăriei din municipiul Constanța, în luna iulie în Parcul Arheologic din apropierea Primăriei Constanța, în august în parcul din zona Far, iar în septembrie în cel de la Casa de Cultură a Sindicatelor.Înainte de fiecare testare clienții vor beneficia de o consiliere efectuată de către un psiholog, cu privire la infecția cu HIV și cu virusurile hepatitice B, C.În cadrul informării aceștia vor identifica riscurile la care s-au expus, voluntar sau involuntar, de-a lungul timpului. Posibilele situații de risc se referă la: intervenții stomatologice sau chirurgicale, transfuzii de sânge, riscuri profesionale-cadre medicale, contacte sexuale neprotejate întâmplătoare, femei însărcinate, diagnostic de infecție cu transmitere sexuală, persoane care oferă servicii sexuale plătite, utilizatori de droguri (injectabile sau prizabile), apelarea la servicii cosmetice, tatuaje, piercinguri, etc.Sesiunile de informare făcute de psihologii Baylor se vor finaliza cu distribuirea conținutului prezentat pe suport de hârtie, sub forma unor broșuri, pentru ca informația să poată fi recitită și distribuită celor interesați care nu au putut fi prezenți la întâlnirea cu echipa Baylor.De asemenea, informarea cu privire la infecția cu HIV și cu virusurile hepatitice B, C se va putea realiza și pe site-ul baylor.ro.Proiectul are în vedere creșterea responsabilității în privința prevenirii îmbolnăvirilor și reducerea costurilor cu tratamentul.Se estimează că 2500 de persoane vor fi informate on-line cu privire la infecțiile cu HIV și cu virusul hepatitic B și C și alte 1000 vor fi consiliate și testate gratuit pentru depistarea infecțiilor cu aceste virusuri.Andreea NĂSTASE