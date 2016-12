Constănţenii pot beneficia de consultaţii stomatologice gratuite

1

Stomatolog bun

Depinde si la ce medici stomatologi mergi ca nu toti se dedica meseriei lor si nu toti sunt asa priceputi. Am o vasta experienta cu medicii stomatologi din Constanta si pot sa zic ca 99% sunt varza. De 2 ani am dat intr-adevar de un medic stomatolog foarte bun care nu primeaza banul ca la altii si iti da solutiile cele mai rentabile pentru tine. Dr Resit Ayla se numeste si o recomand cu incredere la toata lumea. Si vis-a-vis de problema cu consultatia gratuita, doamna doctor Resit Ayla are consultatia gratuita din 2012 nu a asteptat sa apara vreo chifla cum este cu zambeste romania