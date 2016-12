Constănţenii cu hepatită pot beneficia de suport medical gratuit

Constănțenii cu hepatită pot beneficia de suport medical gratuit

Fundația Baylor Marea Neagră reia seria întâlnirilor pentru grupuri de suport dedicate pacienților diagnosticați cu virus hepatitic B sau C. Primele două întâlniri vor avea loc astăzi și vor fi destinate pacienților cu hepatită B care au fost diagnosticați în decursul ultimelor luni, urmând ca alte două sesiuni destinate acestor pacienți să fie organizate până la sfârșitul anului.Grupurile de suport oferă pacienților oportunitatea de a vedea problemele cu care se confruntă și prin ochii altora. Acestea le pot da o nouă perspectivă asupra situației în care se află, pot reduce din sentimentul de vinovăție pe care l-ar putea simți și îi ajută să re-cunoască și să facă diferența între problemele pe care le au din cauza bolii și cele legate de viața personală. Întrebări ca: „de ce eu?” au un nou înțeles într-un grup în care toți se întreabă același lucru.„Ca membru al grupului, vă puteți dezvolta și consolida competența și abilitatea de a lupta cu hepatita, ajutându-i pe ceilalți membri.Prima ședință de acest gen a avut loc în august 2013, iar următoarele s-au desfășurat cu o regularitate de o ședință pe lună. Ne propunem ca și în anii următori să continuăm acest demers terapeutic.Sesiunile de informare cu pacienții care sunt diagnosticați cu virusul hepatitic C se desfășoară, de obicei, trimestrial. Acestea sunt conduse de către un medic specialist, care oferă informații avizate despre virusul hepatitei C. Cadrul medical este în măsură să răspun-dă și neclarităților ce țin de particularități ale analizelor. Sesiunea de informare este interactivă și clarificatoare.La sesiunea de informare pot participa și rudele sau persoanele apropiate pacienților”, au precizat reprezentanții Baylor.