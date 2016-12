Constănţenii bolnavi de HIV au primit tratamente doar pentru 5 zile

1

Manastirea Argesului

Aceasta situatie este zilnica de peste 52 de ani. Cred ca s-a bagat Dracu coada. Decat sa miaune aici, intr-un ziar care se muntumeste sa dezinformeze si sa nu arate realitatea. Pacienti sunt rugati sa se adreseze la OMS la ONU NATO UNCEF Cruce Rosie Internationala Semiluna Rosie Internationala , BBC,CNN,NBC,7ABC,RAI1,2,3,4, tv5, DW, TR1,2,3. Abea atunci se va lua masuri 4 scanduri si 12 cuie la cei responsabil si miaunitul sa va auzi si va intra in istorie cu numele de genocitul de la Constanta 1978-2014. Problema este mai grava decat pare este in toata tara si in Iasi si nu avecta dora pe cei cu HIV ci si pe cei cu HVC HVB HVD hepatita sunt medicmente pt hepatita ce costa 46 milioane pe luna si casa nu vrea sa deconteze cancer sifilism TBC si chiar persoanle sanatoase din spitale normale. Asta nu este o noutate dar va intra in Istorie Romania cea mai Rasista si Criminala tara din lume. Aici sa stiti ca intra si casele de asigurare de sanatae are obligatia de ati deconta orice reteta dar no face sau mint ca nu au bani dar presa a relatat dealungul timpului sporadic de presa de romania ha ha ha cum dispar bani de la casele de sanatae si din Ministerul Sanatati asa dispar si la Spitalul Judetean Constalta si la alte spitale nu ne mai mira nimic. Pana nu se implica presa internationala si organele internationale in romania nu se schimba nimic este mafie (Manastirea Argesului ce se construia ziua se fura noapte pan nu a zidito pe nevasta sefului nu se muncea deloc doar la modul declarativ, in rest se fura in draci). Sunt mai mult ca sigura daca verifici la Sp Jud Constanta la Dr. Capatana contabiliatea pe ultimi 54 de nai o sa-ti pui mainile in cap cate lipsuri si hoti o sa descoperi conform legii este spital public si ca atare orice chitata ar trebui sa le publice pe net in wold sau pdf de ce no face doar nu vrea sa-o zidim pe nevastasa, aceeasi situatie este peste tot in tara , nu ne mai mira nimic . Acum trebuie sa dam voce pe plan international acestui genocit ca sa fie tara artata cu degetul asa cum merita Cea mai Rasista si Criminala tara din lume. Manastirea Argesului