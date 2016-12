Constănţenii au parte de cele mai bune servicii medicale în tratarea cancerului

După inaugurarea de ieri a noii secții de Oncologie

Constănțenii au parte de cele mai bune servicii medicale în tratarea cancerului

Pacienții care suferă de cancer vor beneficia de cele mai bune condiții de acum încolo la Spitalul Județean Constanța. Noua secție de Oncologie a fost inaugurată, ieri, în prezența a zeci de medici, parlamentari, șefi de secție, dar și a ministrului Sănătății. Zeci de milioane de persoane sunt afectate în fiecare an, în lume, de afecțiuni oncologice, iar în Constanța sunt diagnosticați zeci de noi pacienți în fiecare an. Mai mult, pe lângă impactul social, economic și emoțional pe care îl are această afecțiune asupra bolnavilor de cancer, costurile asociate terapiei sunt uriașe. Astfel, cu ajutorul fondurilor alocate de Ministerul Sănătății, Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța a reabilitat în totalitate secția de Oncologie, pentru a spori confortul pacienților. Unitatea a fost amplasată la demisolul spitalului, lângă actualul centru de cobaltoterapie. Servicii medicale la cele mai înalte standarde Cu ocazia inaugurării de ieri, dr. Dana Pleș, șefa noii Secții de Oncologie, s-a arătat încântată de condițiile oferite de unitatea proaspăt renovată. „După aproape 30 de ani de activitate, a lucra într-o asemenea secție este pentru mine o mare bucurie. Pacienții noștri sunt bolnavi multispitalizați și reprezintă o categorie specială de pacienți, a căror suferință poate că nu se compară cu cea provocată de alte boli. De aceea, confortul oferit acestor bolnavi este extrem de important”, a ținut să precizeze dr. Pleș. În același timp, medicul a mai spus că modernizarea acestei secții reprezintă un pas destul de însemnat pentru sistemul medical din Constanța. „Pentru orașul nostru înseamnă că în final se mișcă ceva și în acest domeniu, se fac lucruri pentru comunitate. Constănțenii care vor avea vreodată nevoie de servicii medicale pot beneficia de ele la standarde europene”, a adăugat medicul oncolog. Unitatea poate primi 25 de bolnavi de cancer Șeful noii secții, dr. Dana Pleș, ne-a informat că unitatea reabili-tată a fost dotată cu 25 de paturi, care, în opinia medicului sunt suficiente pentru Constanța la ora actuală. De aceeași părere este și dr. Dan Căpățână, managerul Spitalului Județean de Urgență, care a explicat că acest număr de paturi este de ajuns în condițiile în care în Constanța mai există și două centre private de terapie oncologică. „Am micșorat numărul de paturi pentru că au apărut centre private în Constanța și nu pot decât să salut acest lucru. Concurența face bine în orice societate. Este vorba despre două centre private de oncoterapie care împreună au în jur de 50 de paturi. Cu cele 25 ale noastre, sunt mai multe decât erau înainte pe toată Dobrogea”, a declarat medicul. Ministrul Sănătății susține proiectele viitoare ale spitalului Invitatul de onoare al evenimentului de ieri a fost Vasile Cepoi, ministrul Sănătății, care a venit la Constanța special pentru a vedea noua secție de Oncologie, dar și celelalte unități recent renovate din cadrul Spitalului Județean, Secția de Cardiologie Cardiovasculară și cea de Ortopedie. Ministrul a spus că apreciază reabilitarea Oncologiei și că va susține în continuare modernizările din cadrul spitalului constănțean. „Mă bucur că am ocazia să particip la acest eveniment. Situația bolilor oncologice reprezintă o mare problemă de sănătate la ora actuală și există, din păcate, o insuficiență a capacității pentru tratarea acestor afecțiuni. Vă promit că în timpul scurt pe care îl am la dispoziție o să vă sprijin să realizați ce ați început”, a declarat, ieri la Con-stanța, Vasile Cepoi. Noua secție a costat 2 milioane de euro Secția de Oncologie a fost reconstruită în întregime din fonduri asigurate de Ministerul Sănătății, spunea, în urmă cu o săptămână, dr. Dan Căpățână. „Reparația capitală a Oncologiei a fost făcută exclusiv cu bani de la minister. Costul final este în jur de 2 milioane de euro”, a afirmat managerul. În cadrul inaugurării de ieri, dr. Dan Căpățână a apreciat sprijinul acordat de Ministerul Sănătății și a anunțat și proiectele viitoare ale unității sanitare. „Suntem onorați de prezența ministrului Sănătății la Constanța și sperăm să colaborăm și pe viitor. Nu ne vom opri la această secție finanțată de minister, ci vom avea în curând și cel mai modern centru de radioterapie din sud-estul Europei. De asemenea, săptămâna viitoare vom inaugura și noul centru de cardiologie intervențională”, a anunțat dr. Căpățână.