Constănţencele învaţă să lupte împotriva cancerului de sân

Constănțencele învață să lupte împotriva cancerului de sân

Principala cauză a deceselor în rândul româncelor este cancerul de sân. Statisticile arată că, anual, peste 3.000 de femei din țara noastră mor din cauza acestei afecțiuni. La nivelul județului Constanța, medicii oncologi diagnostichează peste 250 de noi cazuri de cancer de sân într-un singur an. În cele mai multe dintre situații, boala este descoperită prea târziu. „În urmă cu trei ani, cu totul neașteptat, am fost diagnosticată cu cancer de sân. Băiatul meu cel mare avea opt ani, iar cel mic aproape un an. A fost un timp foarte dificil pentru mine și familia mea. Nu înțelegeam de ce mi se întâmplă asta și nu-mi imaginam că acest fapt ar putea folosi cuiva vreodată. Omenește vorbind, este ilogic și morbid să gândești că o suferință poate duce la ceva bun. Ulterior, însă, am înțeles că suferințele nu trebuie irosite niciodată. Dacă trebuie să lucrezi cu o rană în coastă, s-ar putea ca tocmai rana aceea să însemne vindecare pentru alții”, a mărturisit, ieri, Luminița Lupașcu, una dintre femeile care au supraviețuit luptei împotriva cancerului. Ea a povestit cum a resimțit, în momentele dificile, lipsurile sistemului sanitar din țara noastră: „Cât timp am fost internată mi-am dat seama, pe de o parte, de nevoia femeilor cu cancer de sân de a fi informate, consiliate și încurajate, precum și de lipsa serviciilor și materialelor de informare și educare adresate pacienților. În sistemul medical din România, pacientul are de multe ori un rol pasiv, îi este teamă să pună întrebări din motive diferite: teama de a fi respins sau repezit, dorința de a nu-l supăra pe medic, neînțelegerea terminologiei de specialitate etc. Întotdeauna am considerat că acest fapt trebuie să se schimbe”. Lecții de autopalpare a sânilor Pentru a veni în sprijinul femeilor care au trecut prin astfel de experiențe sau care riscă să fie diagnosticate cu cancer, mai multe organizații non-guvernamentale din Constanța, cu sprijinul organizației americane „Susan G. Komen for the Cure” - înființată în memoria unei femei ucise de cancerul de sân - vor implementa două proiecte comunitare în județul nostru. Unul dintre proiecte are drept scop creșterea gradului de informare a femeilor din mediul rural cu privire la cancerul de sân. În acest sens, 14 voluntari din Cogea-lac și Cobadin vor fi instruiți cu privire la metodele de depistare precoce a tumorii, prin autopalpare. „Ne propunem să informăm 100 de fe-mei, cu vârste cuprinse între 19 - 65 de ani și un număr de 50 de adolescente, cu vârste între 16 - 18 ani, cărora le vom arăta ce înseamnă autopalparea sânului și principalele servicii de diagnosticare”, a arătat Maria Frangeti, coordonatorul proiectului. De altfel, dr. Camelia Ciobotaru, șefa Direcției pentru Sănătate Publică (DSP), a arătat că pe lângă mamografele din Spitalul Județean Constanța, în curând va funcționa un mamograf și la Spitalul Municipal Medgidia. Grupuri de sprijin, în cartierul Km 4-5 și Mangalia Cel de-al doilea proiect vizează realizarea a două grupuri de sprijin pentru femeile care au supraviețuit cancerului și pentru familiile lor, în cartierul Km 4-5 din Constanța și în Mangalia. „Vom recruta și instrui între patru – opt voluntari din cele două orașe, pentru a dobândi abilități de coordonare a grupurilor de sprijin”, a arătat Adrian Lupașcu, coordonatorul respectivului proiect. În prezent, în municipiul Constanța există deja un grup de sprijin, care numără mai bine de 160 de supraviețuitori ai tumorilor can-ceroase. „Multe dintre supraviețuitoare străbat distanțe apreciabile din toate colțurile județului, dar și din Brăila, Tulcea, Ialomița și Călărași”, a arătat Adrian Lupașcu. Săptămânal, femeile se întâlnesc pentru a-și exprima temerile și pentru a discuta cu specialiștii invitați. Scopul acestor grupuri de sprijin este reintegrarea socială a bolnavelor. Proiectele vor fi aplicate în următoarele șase luni, iar finanțarea alocată de organizația americană „Susan G. Komen For the Cure” este de 20.000 de dolari.