Constănţencele cu venituri mici, sprijinite să-şi crească bebeluşii

Constănțencele cu venituri mici, sprijinite să-și crească bebelușii

Începând cu această toamnă, peste 200 de femei din Cumpăna, Agigea, Chirnogeni și zonele limitrofe ale Constanței, vor beneficia gratuit, timp de 6 luni, de cursuri și suport în ceea ce privește sarcina și îngrijirea copilului din partea educatorilor perinatali SAMAS.Programul social SAMAS, desfășurat în opt orașe din țară, are o valoare totală de 40.000 de euro, fiind adresat femeilor care provin din medii defavorizate.Timp de jumătate de an, 200 de constănțence din familii cu venit minim/membru de 500 de lei, victime ale violenței în familie, mame tinere, sub 18 ani, femei din case de protecție, centre de îngrijire a copilului, femei aflate în situații de risc (discriminate etnic, disponibilizate etc.) vor beneficia de cursuri pentru îngrijirea copilului și pregătirea pentru naștere.„Unul dintre multele exemple cu care lucrăm este cazul Mihaelei, o mămică de 27 de ani care provine dintr-o familie destrămată și care, potrivit asistenților sociali, a ajuns într-un centru de protecție socială la vârsta de 13 ani, unde a locuit până când a devenit majoră. Aceasta are un copil de 4 ani și unul de un an pe care îi crește singură. Locuiește cu chirie și trăiește numai din supli-mentul și alocația de stat a copiilor. Din păcate, tatăl copiilor este arestat, deci nu este alături de familie.Pentru astfel de femei, SAMAS oferă, prin intermediul proiectului «Desăvârșește viața pe care o ai», ședințe individuale în urma solicită-rilor din partea beneficiarelor - în baza unui voucher cu o valabilitate de 100 de zile de la data înscrierii privind alăptarea, nutriția gravidei și diversificarea. Înscrierile se fac în baza dovezii unui venit precar, la telefon 0743/038.378 sau prin serviciile sociale din primării”, a precizat Anastasia Zamfir, educator perinatal SAMAS și reprezentantul regional al asociației, filiala Constanța.Centru de Sănătate și Asistență pentru mame și sugariPână la finalul acestui an, Asociația SAMAS Constanța va deschide un Centru de Sănătate și Asistență pentru mame și sugari, locație unde femeile eligibile vor putea beneficia de îngrijire și consiliere psihologică și medicală. Deschiderea proiectului va avea loc la Cumpăna, în prezența primarului Mariana Gâju, cea care va susține demersurile asociației.Cursurile perinatale se vor desfășura în parteneriat cu primăriile localităților beneficiare, precum și cu colaborarea medicilor de familie locali.„Cele mai multe cazuri de mortalitate și morbiditate maternă și infantilă sunt întâlnite în rândul femeilor din comunitățile sărace. O bună parte dintre aceste probleme ar putea fi însă rezolvate dacă femeile aflate în perioada maternității ar fi informate cu privire la îngrijirea în sarcină și pregătirea pentru naștere, precum și nutriția sănătoasă, a lor și a bebelușului, și ar accesa la timp sistemul de îngrijiri de sănătate”, a declarat reprezentantul SAMAS.Până la deschiderea Centrului SAMAS - gravidele și mămicile pot solicita consultații printr-o solicitare telefonică la numărul de telefon 0743/038.378.