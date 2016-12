Constanţa va avea cea mai modernă secţie de ortopedie din ţară

Constanța va avea cea mai modernă secție de ortopedie din țară

În numai câteva luni, Spitalul Județean de Urgență din Constanța se va putea mândri cu cea mai modernă secție de ortopedie din țară. Lucrările de reabilitare a saloanelor se vor finaliza în două săptămâni, iar blocul operator va fi gata la jumătatea lunii februarie. Odată cu intrarea în funcțiune a secției de ortopedie, constănțenii vor fi tratați de specialiști veniți de la București. Noua secție a Spitalului Județean a început să fie reabilitată în luna martie a acestui an. După aproape opt luni, lucrările sunt finalizate în proporție de aproximativ 90 la sută în secția de primire pacienți, spu-ne inginerul care se ocupă de reabilitarea unității sanitare, Elena Vrânceanu. „Pe blocul operator, lucrările au început pe 1 august și se vor încheia în luna februarie a anului viitor”, precizează Elena Vrânceanu. Aici vor fi amenajate patru săli de operație cu sterilizare proprie, cu toate facilitățile și sala de politraumă. Dotări la nivel european În urmă cu mai puțin de un an, secția de ortopedie a spitalului județean se afla într-o stare avansată de deteriorare, iar mulți dintre bolnavii care sufereau traumatisme ale oaselor nici măcar nu aveau cu ce să se deplaseze prin spital. Peste puțin timp, însă, constănțenii se vor putea mândri cu cea mai modernă secție de ortopedie din țară. În prezent, muncitorii fac ultimele modificări în secția de ortopedie, iar echipamentele sunt așteptate să sosească în cel mai scurt timp. Camerele pacienților vor fi dotate cu paturi noi, speciale pentru ortopedie și instalații specifice afecțiunilor ortopedice. Mai mult, subunitatea va avea 53 de paturi, cu opt în plus față de vechea secție de ortopedie, care avea 45. În blocul operator, tot instrumentarul va fi nou, la fel mesele și lămpile. De altfel, toate dotările vor fi nou-nouțe și la nivel european, susțin reprezentanții unității spitalicești. „Va fi cea mai modernă secție de ortopedie din România și sperăm să reprezinte un model demn de urmat”, a declarat dr. Dan Căpățână, managerul Spitalului de Urgență Constanța. În plus, la începutul lunii viitoare, vor începe, treptat, amenajările spațiilor comune de pe casa scării. Medici din Capitală, transferați la SCJU Odată cu inaugurarea secției de ortopedie, echipa de doctori ortopezi din Constanța va fi completată de medici specialiști din București. „Vom avea una dintre cele mai bune echipe de ortopezi din țară. Din februarie, vom avea șase colegi noi, care vor veni de la Spitalul Clinic de Urgență Floreasca din Capitală. Este vorba despre patru medici specialiști și doi rezidenți”, a precizat dr. Dan Căpățână. La cât se ridică investițiile Managerul Spitalului Județean Constanța a anunțat demararea acestor lucrări la începutul lunii martie, când spunea că valoarea investițiilor se ridică la 30 de milioane de lei. Cu toate acestea, costurile totale vor putea fi stabilite abia la finalizarea lucrărilor. „Valoarea totală va putea fi cunoscută când secția va fi dată în folosință, deoarece pot apărea și alte elemente pe parcurs”, a precizat Dan Căpățână. În legătură cu prelungirea termenului de finalizare a lucrărilor, managerul unității sanitare a menționat: „Vom termina undeva la jumătatea lunii februarie, mai ales din cauza complexității reparațiilor. Mai mult, instalațiile nu au fost făcute doar pe acest tronson, ci s-a mers cu ele un etaj mai sus, pentru a fi mai simplu la anul, când vom reabilita și Secția de Chirurgie”. Cum s-au desfășurat lucrările Inginerii care s-au ocupat de reconstrucția Secției de Ortopedie spun că reabilitarea s-a făcut după același proiect după care au fost refăcute și celelalte secții. „După opt ani de execuție în acest spital, nimic nu mai este greu. Ne-am descurcat la fel ca și în celelalte secții consolidate și reparate până acum”, spune inginerul Elena Vrânceanu. „Nu am schimbat decât finisajele, în loc de covoare din PVC am pus rășini pe pardoseli, pe pereți și în grupurile sanitare. În rest, noi avem același tip de proiect pentru toate secțiile din acest spital. Nu schimbăm nimic decât dacă apar materiale noi implementate de Ministerul Sănătății”. Elena Vrânceanu a mai menționat că secția de ortopedie vaavea climatizare, ventilație, instalație de semnalizare a incendiului și toate tipurile de curent slab necesare pentru telefonie sau internet. „Lucrările le-am început în jurul datei de 23 martie și putem spune că ne încadrăm în termen, iar blocul operator, care a început să fie reabilitat pe 1 august, se va finaliza în februarie 2012”, a adăugat inginerul.