Constanţa rămâne fără medici de familie

Constanța rămâne fără medici de familie

Medicii de familie din Constanța, asemenea colegilor lor din țară, sunt nemulțumiți de schimbările pe care vor să le impună Ministerul Sănătății și Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Nu au ieșit însă în stradă, nu au întrerupt lucrul, considerând că aceste forme de protest s-au dovedit deja inutile. În schimb, s-au hotărât să plece peste hotare. Ieri dimineață, aproape 50 de medici din județul Constanța au venit la Direcția de Sănătate Publică (DSP) și au depus cereri pentru a obține actele în baza cărora își pot desfășura activitatea peste hotare. „Suntem umiliți și culpabilizați pentru tot!“ „Nu suntem de acord cu Contractul-cadru impus pe 2011 și 2012, nici cu celelalte ordonanțe care impun munca în centrele de permanență, completarea cardului electronic de sănătate etc. Sunt mai multe hotărâri care s-au luat și care se răsfrâng asupra activității noastre. De aceea, am hotărât să nu semnăm contractul în condițiile date. Ne-am strâns aici (n.r. - la sediul DSP Con-stanța), în urma întrunirii Patronatului Medicilor de Familie, unde am hotărât să venim să depunem cererile pentru obținerea actelor pentru a pleca în străinătate”, ne-a declarat dr. Mircea Silion, liderul Patronatului Medicilor de Familie Constanța. Motive sunt destule pentru a alege viața peste hotare: „La noi în țară, medicii de familie nu sunt apreciați. Din contră, sunt huliți și culpabilizați pentru lipsurile din sistem. Vom pleca în alte țări, unde medicii sunt apreciați și stimați”, a adăugat medicul de familie din Mangalia. Dr. Dorel Mânzatu este un alt medic de familie care s-a decis să plece peste hotare, după o expe-riență de 33 de ani ca medic în țara noastră. Spune că nu va pleca singur, ci împreună cu soția sa, de asemenea medic de familie: „Dacă am venit, la vârsta mea, să depun actele pentru obți-nerea certificatului de conformitate, înseamnă că nu este bine. Nu pleacă nimeni pentru că îi este bine. Nu suntem răsplătiți; și nu este vorba de răsplata materială, ci de felul cum sunt tratați medicii, care reprezintă, consider eu, un segment important al societății. Au muncit din greu, au trecut prin multe examene, prin multe nopți nedormite. Uitați că am ajuns la vârsta mea, după 33 de ani de experiență, să iau decizia de a-mi depune actele pentru a pleca. Probabil voi alege Germania, unde voi pleca împreună cu soția. Tinerii au plecat deja, este rândul nostru”. „Ni se spune mereu să plecăm. Plecăm!“ Până la 1 aprilie, medicii de familie mai au o relație contractuală încheiată cu statul, în baza actelor adiționale la Contractul-cadru pe 2010, semnate la începutul anului. După respectiva dată însă, nu vor mai avea nicio obligație să elibereze rețete gratuite sau compensate sau să consulte fără a percepe o taxă. Dr. Ana Maria Bucur, medic de familie homeopat, ne-a declarat că atât ea, cât și colegii ei își vor continua activitatea, după 1 aprilie, dar în sistem privat. Cel puțin până vor găsi un job peste hotare! „Vom fi în cabinete, vom consulta pacienții care sunt asigurați și plătesc contribuțiile. Dar nu le vom mai elibera bilete de trimitere către specialiști, rețete în sistem compensat. Ceea ce facem noi, astăzi (n.r. - ieri), este o încercare de a atrage atenția asupra noastră. Ni se spune mereu că, dacă nu ne convine, să plecăm, că vor fi aduși medici din alte țări. Ei bine, plecăm! În alte țări, medicii din România sunt foarte prețuiți. Este important, chiar dacă avem o vârstă, să ne desfășurăm activitatea medicală la un standard normal. Avem colegi care au plecat în Franța, Germania sau Suedia. Într-o astfel de țară, un medic de familie câștigă de la 3.500 de euro în sus, în vreme ce în România câștigă 320 de euro”, a afirmat doctorul. Ieri, au depus cereri pentru acte doar o parte dintre medici. Potrivit reprezentanților asociației patronale, alți doctori se vor adresa DSP-ului în zilele următoare. „Nu putem să lăsăm cabinetele goale, au venit medicii de familie care erau liberi. Vor veni și alții, în zilele următoare. În asociația noastră sunt 75 de membri, care au fost de acord să depună solicitări. Rămâne să vedem câți vor mai veni dintre cei care nu sunt membri”, a adăugat dr. Silion.