Constanţa - judeţul cu cei mai mulţi bolnavi HIV/SIDA

Constanța - județul cu cei mai mulți bolnavi HIV/SIDA

Numărul românilor diagnosticați, anual, cu virusul HIV/SIDA este în scădere, după cum arată statisticile realizate de Comisia Națională de Luptă Anti-SIDA, formată la nivelul Ministerului Sănătății. Chiar și așa, infecția HIV reprezintă, în continuare, o amenințare pentru sănătatea publică, iar principalul obiectiv al specialiștilor din țara noastră este să prevină răspândirea acestui virus. Anul acesta se împlinesc 25 de ani de la descoperirea primelor cazuri de HIV/SIDA în țara noastră - era vorba de opt adulți (dintre care doi cu insuficiență renală, care realizau hemodializă) și doi copii, unul de 12 ani, hemofilic, iar celălalt de 13 ani, cu thalasemie. Cinci ani mai târziu, medicii români raportau către Orga-nizația Mondială a Sănătății diagnos-ticarea a 1094 de copii seropozitivi, reprezentând la acea dată jumătate din totalul de cazuri de SIDA la minori existente în Europa. Aproape 16.500 de români, diagnosticați cu HIV/SIDA în 25 de ani De atunci, numărul românilor seropozitivi a crescut considerabil - în cei 25 de ani au fost diagnosticați 16.433 de pacienți, iar din aceștia, puțin peste 10.000 mai sunt în viață. De menționat că, în același inter-valul, 9.825 dintre bolnavii diagnosticați nu împliniseră încă 14 ani. Rata îmbolnăvirilor a scăzut, au arătat medicii din cadrul comisiei. Astfel, de la începutul acestui an, în țara noastră au fost depistate 192 de cazuri noi, dintre care 111 pacienți cu HIV și 81 cu SIDA. De remarcat că 118 dintre ei sunt bărbați, iar 74 femei - de altfel, specialiștii au observat o prevalență a virusului în rândul populației masculine. Cele mai multe cazuri au fost diagnosticate în București, respectiv 33, dintre care doi copii, urmat apoi de Buzău și Bacău, cu câte nouă cazuri, Vrancea cu opt și Iași, unde au fost diagnosticați șapte pacienți. În Constanța au fost depistați patru pacienți cu HIV/SIDA, potrivit evidențelor acestei comisii naționale. Constanța se remarcă însă printr-un număr crescut al pacienților aflați sub observație, comparativ cu restul județelor. Astfel, medicii din județul nostru au în evidență 869 de persoane seropozitive, dintre care 810 urmează tratament. Din totalul pacienților, 24 au sub 14 ani, 17 între 15 și 19 ani, iar restul peste 20 de ani. Doar municipiul București depășește, statistic, numărul de cazuri semnalate în Constanța, căci medicii din Capitală au în evidență peste 2.000 de pacienți seropozitivi. Restul județelor înregistrează cu mult mai puține cazuri de HIV/SIDA decât Constanța, media fiind între 150 - 200 de cazuri per județ. Persoanele interesate să efectueze un test HIV se pot programa pe pagina web www.test-hiv.ro, la numărul de telefon 0371.312.200 sau se pot adresa Centrului de Excelență Baylor Marea Neagră de pe strada Prelungirea Liliacului, numărul 10 sau la Policlinica 1, cabinetul 243, parter.