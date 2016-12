Constanţa are nevoie urgentă de un spital de pediatrie. Fetiţa cu picioarele amputate, transferată la Iaşi

Constanța are nevoie urgentă de un spital de pediatrie. Fetița cu picioarele amputate, transferată la Iași

Ștefania Leuștean, fetița în vârstă de 6 ani, implicată într-un accident rutier, în localitatea Valu lui Traian, ale cărei picioare au fost amputate într-un tragic accident, are nevoie disperată de sânge. Toți cei care pot și vor să doneze sânge, pentru recuperarea micuței, se pot prezenta la Centrul Regional de Transfuzii Sanguine Constanța (CRTS) cu precizarea că sângele donat este pentru Ștefania. Această întâmplare tragică a mobilizat oameni din întreg județul, care fac și ei apel către toți cei care pot ajuta acest copil năpăstuit: „Avem rugămintea ca cei care pot dona sânge să se prezin-te la Spitalul Județean Constanța, pentru a ajuta fetița în vârstă de 6 ani, accidentată, ieri (marți), 30 august, în localitatea Valu Lui Traian, pe nume Leuștean Ștefania”.Ștefania își plimba fratele, în vârstă de șapte luni, când o remorca a trecut peste picioarele ei și i-a amputat picioarele, potrivit autorităților. Acum, aceasta are nevoie disperată de transfuzii de sânge, deoarece a ajuns la spital cu anemie foarte mare, din cauză că a pierdut mult sânge, și cum în județ este criză acută, potrivit reprezentanților CRTS, apropiații fetei apelează la oricine dorește să doneze. Părinții copilei sunt în stare de șoc, dar tot ce își doresc este să își salveze copilul.Ștefania a fost transferată la IașiReprezentanții SCJU au declarat că fetița a fost transferată la Iași, deoarece medicii încearcă să îi salveze piciorul stâng și, de aceea, fata are nevoie de condiții mai bune și de tehnologie avansată.„La noi, la spital, fetița a stat doar 40 de minute. Aici a ajuns cu hemoglobina 3 din 12, avea o anemie foarte mare. Apoi a fost transportată cu elicopterul, de urgență, la Iași, pentru că trebuia să fie îngrijită într-o clinică de chirurgie pediatrică cu aparatură și cu standarde mai bune decât sunt la Constanța. Medicii de acolo încearcă să îi salveze piciorul stâng, dacă rămânea la Constanța, trebuia amputat”, a explicat dr. Mihnea Avram, director medical SCJU.Și directorul medical SCJU, dr. Mihnea Avram, îi îndeamnă pe constănțeni să doneze sânge pentru Ștefania. Acesta ne-a explicat că dacă se donează sânge la CRTS Constanța, acesta va fi transferat la Iași, acolo unde Ștefania are nevoie de el, deoarece centrele de transfuzii comunică între ele și astfel transportul este asigurat în situații de acest gen.