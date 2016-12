Constanţa are cel mai bun spital din ţară

Constanța are cel mai bun spital din țară

Constănțenii se pot mândri, oficial, cu una din singurele trei unități spitalicești din România clasificate în categoria întâi, fără plan de conformare, în ceea ce privește acordarea asistenței medicale. Astfel, Spitalul Județean de Urgență Constanța va primi o finanțare mai mare din partea Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.Acum mai bine de un an, pe 26 mai 2011, Cseke Attila, ministrul Sănătății de atunci, emitea un ordin privind clasificarea spitalelor din țară în funcție de competență. Repartizarea unităților sanitare s-a realizat în urma unei evaluări a activității, a posibilităților, a capacităților medicale sau a competențelor. În urma acestor criterii, Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța a fost clasificat în categoria întâi cu plan de conformare, fiind, la momentul respectiv, printre primele șapte spitale din România care deținea acest nivel de clasificare. „La vremea aceea mai aveam de îndeplinit un criteriu pentru a primi clasificarea întâi fără plan de conformare. Existau deficiențe în ceea ce privește numărul de pacienți internați din alte județe”, a declarat, ieri, dr. Dan Căpățână, managerul SCJU Constanța. De ce a primit SCJU cea mai bună clasificare La sfârșitul anului trecut, Direcția de Sănătate Publică Județeană a evaluat activitatea tuturor spitalelor din județul Constanța. „În urma acestei acțiuni s-a constatat că Spitalul Clinic Județean de Urgență a îndeplinit criteriile incluse în planul de conformare, iar noi am anunțat Ministerul Sănătății. Ulterior, după ultimele modernizări ale unității sanitare am retrimis o nouă adresă către Direcția de Asistență Medicală a ministerului prin care am solicitat schimbarea încadrării nivelului de clasificare”, ne-a explicat dr. Constantin Dina, șeful DSPJ Constanța.Potrivit dr. Dina, în urma analizării acestei solicitări, Vasile Cepoi, ministrul actual al Sănătății, a aprobat marți, 26 iunie, Ordinul nr. 662 care prevede reclasificarea SCJU la nivelul întâi, fără plan de conformare. „Asta înseamnă că spitalul nostru județean se află printre primele trei spitale din România în ceea ce privește criteriile de acordare a asistenței medicale și de organizare administrativă conform ordinelor și legislației în vigoare”, a adăugat șeful DSPJ.Cele mai bune spitale primesc cei mai mulți baniFaptul că Spitalul Județean a reușit să obțină cea mai bună clasificare înseamnă mai mulți bani pentru unitatea sanitară, aflăm de la dr. Căpățână. „Această clasificare este strâns legată de finanțarea de la Casa de Asigurări de Sănătate. Cu cât ai o clasificare mai mare cu atât valoarea contractului este mai mare”, a afirmat managerul SCJU.Atât dr. Dan Căpățână cât și șeful Direcției Județene de Sănătate Publică au precizat că reabilitările secțiilor și laboratoarelor din spital nu se vor opri aici. Aceștia au spus că vor solicita în continuare ajutorul autorităților locale, dar și al ministerului pentru noi proiecte de modernizare a unității spitalicești.„În ultimii doi ani cred că s-au făcut pași importanți spre aducerea SCJU la un nivel foarte înalt de acordare a asistenței medicale. Vom căuta să beneficiem în continuare de sprijinul Ministerului Sănătății și al administrației locale. Modernizarea spitalului nu s-a încheiat și sper ca în scurt timp să devenim cea mai modernă unitate sanitară din România”, a încheiat dr. Constantin Dina.