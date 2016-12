Constanţa, ameninţată de cancerul de piele

Constanța, amenințată de cancerul de piele

Toată lumea vrea să aibă o piele sănătoasă și frumoasă. Pentru constănțeni, aceasta este sinonimul unei pieli bronzate, așa că vara este așteptată cu nerăbdare. Dar nici prea mult soare nu este bun, așa cum arată dr. Gheorghe Nicola, medic-șef al Clinicii de Dermato-Venerologie din Spitalul Județean Constanța, într-un interviu acordat pentru „Cuget Liber“. În Constanța, riscul de a face un cancer de piele este mult mai ridicat decât în alte părți ale țării. - În ultima perioadă sunt semnalate, din ce în ce mai des, explozii solare. Sunt acestea un motiv de îngrijorare? - Soarele este cel mai bun prieten al nostru, este sursa vieții pe Pământ, prin ultravioletele din spectrul solar. Dar aceste ultraviolete, dacă ajung în exces pe suprafața pielii noastre, au efecte adverse asupra sănătății. Efectul imediat este apariția unui eritem, adică înroșirea pielii, dar, după câteva zile, sub tratament - în unele cazuri chiar și fără tratament - se retrage. Trebuie avute însă în vedere efectele tardive ale ultraviole-telor, urmare a expunerilor repetate și prelungite la soare. Este vorba de îmbătrânirea prematură a pielii și de posibilitatea apariției cancerului cutanat. Cele mai des întâlnite leziuni canceroase, determinate de expunerea prelungită la soare, sunt carcinoamele și melanomul malign. Acesta din urmă este cel mai primejdios dintre toate cancerele, inclusiv cele viscerale, căci, din momentul în care s-a pus diagnosticul, pronosticul este foarte rezervat. Iar aceste leziuni au ca factor declanșator, dar și agravant, expunerea neprotejată la soare. Se întâmplă ca și în cazul turiștilor care vin pe litoral fără să se expună, în prealabil la soare, la ei acasă. Tegumentul este nepregătit și apar arsurile solare. Pe locul acestor arsuri peste câțiva ani apar cancerele cutanate. - Sunt constănțenii mai expuși riscului de a dezvolta această formă de cancer, decât locuitorii din alte zone ale țării? - Da. Cancerul cutanat are o incidență mai ridicată în zonele însorite ale României. Incidența cea mai ridicată este în sudul Olteniei, apoi, pe locul secund, este județul Constanța, urmat îndeaproape de Tulcea. În aceste zone, cancerul de piele este răspândit; soarele este mai puternic, ziua este mai lungă, iar expunerea la soare, fie de plăcere, la plajă, sau fie profesional, în cazul celor care lucrează în aer liber, este mai mare. De altfel, cancerul cutanat apare mai ales la persoanele care își desfășoară activitatea în aer liber, fără să se protejeze. Este absolut necesar să se poarte pălării cu boruri largi, care să țină fața în umbră în permanență. Dar nu trebuie omise nici cremele de protecție. - De ce fața, leziunile cance-roase apar cu predilecție în această zonă? - Trebuie subliniat acest aspect: cancerele cutanate apar în special pe zonele descoperite, adică foarte des pe față. Apar foarte des pe pleoape, în unghiul intern sau extern al ochiului, pe ureche, la buze, în special la buza inferioară. Adică în zone unde abordarea chirurgicală este dificilă. Dacă ar apărea pe zona fesieră sau pe coapse - apar, dar mai rar - ne-ar permite o abordare chirurgicală mai bună. Avantajul dermatologului, spre deosebire de alți specialiști, este că vede leziunea. Aceasta este la vedere, ceea ce este și în favoarea bolnavului. Ar trebui ca el însuși să se sesizeze și să vină cât mai devreme la consultație. Leziunea canceroasă poate fi recunoscută după formațiunea tumorală care apare, ușor reliefată, care se ulcerează și nu se vindecă spontan. În ultima perioadă, descoperim mai multe cazuri, dar în stadii incipiente, ceea ce arată o preocupare a constănțenilor pentru sănătatea lor. Când spun că se prezintă din timp înseamnă, de regulă, după câteva luni de evoluție a formațiunii tumorale. Sunt însă și persoane care se prezintă la medic și după mai bine de un an. Cancerul de piele nu se răspândește în organism „Particularitatea cancerului cutanat este că nu determină metastaze în alte organe. Excepție este melanomul. Leziunea canceroasă este dependentă de stromă și din acest motiv nu apare și la nivelul altor organe. Dar trebuie atras atenția că aceste leziuni sunt rapid invazive și se extind în suprafață, pe piele”, a afirmat medicul dermatolog. Mii de bolnavi depistați anual An de an, la sfârșitul lunii mai, dermatologii din întreaga țară participă la o campanie de depistare a cancerului de piele. În acest mod, au fost depistați mii de bolnavi de bolnavi de cancer cutanat, în întreaga țară. În Constanța, în fiecare an, sunt diagnosticate câteva zeci de noi cazuri. Mai mult, potrivit medicilor, sunt săptămâni când sunt operați și câte șase sau șapte pacienți cu această boală. Organizația Mondială a Sănătății susține că acest tip de cancer a ajuns să fie cel mai des întâlnit din lume.