Consiliul Concurenţei susţine extinderea farmaciilor

Consiliul Concurenței susține extinderea farmaciilor

Consiliul Concurenței nu acceptă prelungirea și pentru anul viitor a aplicării restricțiilor privind extinderea lanțurilor de farmacii, a anunțat, ieri, Bogdan Chirițoiu, președintele autorității. Acesta a declarat că aceste restricții ar fi expirat în anul 2010, când au fost prelungite cu încă doi ani. „În discuțiile cu ministrul Sănătății de atunci am acceptat acest lucru și am înțeles că ministerul nu era pregătit pentru deschiderea pieței. Acum, însă, nu văd de ce s-ar prelungi restricțiile”, a menționat Bogdan Chirițoiu. Cu toate acestea, președintele Consiliului Concurenței a mai spus că se așteaptă ca autoritățile să solicite, totuși, o nouă prelungire în toamna acestui an.