Consiliere şi testare gratuită pentru HIV şi hepatită, la Constanţa

Consiliere și testare gratuită pentru HIV și hepatită, la Constanța

Fundația Baylor are de luna trecută un nou partener cu ajutorul căruia dezvoltă un proiect de testare rapidă a populației pentru HIV și hepatite B și C. În acest fel, aceste organizații oferă două servicii medicale în cadrul aceluiași proiect: de testare și informare a populației.Peste 1.800 de persoane vor beneficia de cele trei teste în decursul celor trei luni de program, a cărui valoare depășește 20.000 de euro. Janssen România, compania parteneră în proiect, se dedică dezvoltării unor soluții inovatoare pentru cele mai importante nevoi medicale actuale, în următoarele arii terapeutice: boli ale sistemului nervos central și durere, oncologie, boli infecțioase și vaccinuri, imunologie, boli cardiovasculare și metabolice.Fundația Baylor Marea Neagră face parte din rețeaua internațională de luptă împotriva SIDA, furnizează servicii medicale și psihosociale persoanelor afectate sau infectate cu HIV din regiunea Dobrogei. Mai mult, se adresează și comunității prin centrele Baylor de consiliere și testare rapidă pentru HIV, hepatită B și hepatită C din Constanța și Tulcea, asigurând testarea confidențială și rapidă. Programul de testare a început în 2007 și se desfășoară și în prezent.