Conferinţa despre screening sau tratament in cazul cancerului mamar

Conferința despre screening sau tratament in cazul cancerului mamar

Cele mai noi informatii despre screeningul, diagnosticul si tratamentul cancerului mamar vor fi aduse in atentia specialistilor, in zilele de 8 si 9 noiembrie, la Bucuresti, in cadrul unei conferinte, conform Agerpres.Subiectele abordate in cadrul conferintei cuprind noutati in ceea ce priveste investigatiile imagistice specifice afectiunilor mamare, atitudinea fata de leziunile mamare infraclinice, chirurgia oncoplastica a sanului si diferite tehnici chirurgicale moderne folosite in afectiunile mamare, modificarile genetice legate de aparitia si evolutia cancerului mamar.