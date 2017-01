Condimente cu efect de medicament

Ştire online publicată Marţi, 17 Martie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Cercetătorii americani au constatat că mai multe condimente au proprietăți analgezice și antiinflamatoare, fiind astfel leacuri la îndemână pentru problemele de zi cu zi: migrene, aritmii, indigestii, stări febrile, intoxicații, insomnii sau depresii. Studiile efectuate de specialiștii americani arată că scorțișoara, administrată frecvent, poate stopa dezvoltarea celulelor canceroase. În plus, infuzia de scorțișoară - preparată dintr-o linguriță de pulbere și 300 de mililitri de apă fiartă, folosită sub formă de inhalații, are efecte excelente asupra memoriei și tonusului psihic. Totodată, scorțișoara oprește și sângerarea gingiilor. Și diabeticii pot beneficia de efectele acestei pulberi. Pentru scăderea glicemiei trebuie doar să asezoneze salatele de fructe cu praf de scorțișoară. Un alt condiment cu efecte benefice este rozmarinul. Frunzele plantei sunt recunoscute pentru efectul calmant în febra musculară, în reumatism și în durerile digestive cauzate de stres. Preparatele din rozmarin - infuzii, decocturi, tincturi sau uleiuri extrase din frunze - sunt antifebrile și revigorante. În crizele reumatice și în caz de entorsă, frunzele încălzite se pun ca un plasture pe zonele dureroase. Specialiștii mai spun că un bun dezinfectant al căilor respiratorii sunt cuișoarele, datorită proprietăților antiseptice: tratează guturaiul, gripa, laringita, faringita și amigdalita. Bolnavul poate ronțăi câte trei cuișoare, de trei ori pe zi. Numit și dușmanul otrăvurilor, dafinul poate fi folosit ca prim ajutor în toxiinfecțiile alimentare și în cazurile de otrăvire cu ciuperci sau cu substanțe toxice. La fel de eficient este și în combaterea stărilor de ebrietate.