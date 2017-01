CONCURS! Vrei să fii în formă? Câştigă premiul pus la bătaie de BEST EFIT CLUB!

Mai multe ştiri online: best efit club

CONCURS! Vrei să fii în formă? Câștigă premiul pus la bătaie de BEST EFIT CLUB!

Ştire online publicată Luni, 13 Octombrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Cuget Liber îți oferă încă o dată ocazia de a-ți face sau de a face un cadou deosebit: poți câștiga ultimul premiu rămas în concurs, oferit de BEST EFIT CLUB: UN ABONAMENT lunar de electrofitness (cu aparatul E-Fit) constând în 4 ședinte în valoare de 385 lei.Scroll mai jos pentru a te înscrie în concurs...REGULAMENT CONCURSIată ce trebuie să faci:1. Lasă un comentariu prin Facebook la acest articol, în care trebuie să ne spui ce înseamnă pentru tine sportul.2. Pune-ți prietenii să dea Like la pagina de Facebook Cuget Liber Constanta 3. Strânge cât mai multe Like-uri la comentariul tău pentru a fi fericitul câștigător al acestei săptămâni.Like-urile se pot strânge până duminică, 19 octombrie, ora 23,00. Orice Like primit după expirarea perioadei de concurs nu va fi luat în considerare. Câștigătorii vor fi anunțați luni, 20 octombrie, până în ora 12,00, iar premiul se va putea ridica de la sediul Cuget Liber până în ora 17.00.FOARTE IMPORTANT! În mesajul postat precizează-ți numele și prenumele pentru a-ți revendica premiul. Nerespectarea integrală a etapelor de participare la concurs va duce la invalidarea comentariului Folosirea unui limbaj trivial te va descalifica automat din concurs. Câștigătorii concursurilor Cuget Liber desfășurate în ultimele trei luni nu au drept de participare.