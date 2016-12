Complexul de vitamine B înlătură stresul

Complexul de vitamine B are un rol esențial în înlăturarea stresului, ameliorează durerile musculare produse de oboseală și contribuie la menținerea integrității pielii. Este demonstrat și efectul benefic pe care îl are asupra împiedicării căderii părului, iar la bărbați previne chiar apariția cheliei. De exemplu, vitamina B1 este cunoscută și ca „vitamina bunei dispoziții”, deoarece are efecte benefice asupra sistemului nervos și a stării psihice. Vitamina mai este cunoscută și sub denumirea de „vitamina performanței intelectuale”, deoarece asigură creșterea randamentului intelectual. Vitamina B1 are un rol important și în funcționarea normală a musculaturii. Această vitamină aduce o contribuție importantă și la menținerea tonusului musculaturii netede.