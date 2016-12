Completează formularul de 2% pentru Fundaţia Baylor Constanţa

Completează formularul de 2% pentru Fundația Baylor Constanța

În 2013, circa 10 000 de oameni vor apela la programele Baylor. Ajutorul tău înseamnă că ei vor găsi o ușă deschisă și un om pregătit să-i ajute.Completează formularul 230 cu datele tale, semnează-l și depune-l la administrația financiară de care aparții sau la cele trei puncte de recoltare pentru depistarea hepatitelor B și C din dispensarele permanente Baylor din policlinica 1 sau de la Centrul de excelență Baylor din km 4-5, sau la centrul comercial Maritimo, în fiecare zi de luni, între orele 14,00 -18,00, unde o echipă Baylor își poate da toate detaliile. Sumele strânse prin mecanismul 2% ajută persoanele infectate/afectate de HIV și de hepatitele virale B și C să primească suportul psihologic și medical de care au nevoie.Direcționarea a 2% nu reprezintă o donație, ci o facilitate fiscală prin care poți oferi o parte din impozitul pe care l-ai virat deja la stat in anul 2012, către Fundația Baylor Constanța.