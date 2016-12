Compania Danone, acuzată de americani că minte în reclame

Comisia Federală de Comerț din SUA a ajuns la o înțelegere cu producătorul de iaurturi Danone, pentru a nu mai fi promovate, în reclame, beneficiile pentru sănă-tate a două dintre produsele sale, respectiv Activia și DanActive (Actimel). Până acum, reprezentanții Danone susțineau că produsele acestea ajută la eliminarea iregularităților digestive și întăresc sistemul imunitar. Evenimentul are loc în contextul în care pretențiile producătorului de iaurturi, cum că produsele amintite ar combate diareea, au fost respinse de Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentelor. Reprezentanții Danone România au declarat: „Românii nu trebuie să își facă griji. În România avem o sursă imensă de informații atât în reclamă, cât și pe site și leaflet-uri, iar studiile există. Deci orice doctor, orice medic, le poate consulta. Reclamele Activia din România nu sunt la fel, nu sunt identice și noi funcționăm sub o altă reglementare, regulamentul 1924 al Comisiei Europene. Avem alte reglementări. Sub incidența acelei reglementări noi avem dosarele științifice și am avut aprobările date de țările membre. Deci total diferit de ce este în America”. Danone a mai fost implicată într-un scandal în urmă cu trei ani, când unele produse au fost retrase de pe piață, întrucât conțineau gumă de guar, suspectă de a fi contaminată cu dioxină, o toxină cancerigenă.