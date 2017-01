Combaterea arsurilor solare

Expunerea la soare trebuie să se facă numai înainte de ora 11 și după 17.30 - avertizează medicii. Cu toate acestea, plajele sunt pline de turiști la ora prânzului. Unii utilizează creme de protecție și stau sub umbrele. Alții înfruntă „eroic“ razele solare doar pentru a căpăta mai repede bronzul mult dorit. Rezultatul – arsurile solare. Lect. Univ. dr. Gheorghe Nicola, șeful Clinicii de Boli Dermato-Venerice din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța, ne-a explicat că arsura solară este însoțită de usturime, senzația de durere și apare după expunerea îndelungată la razele solare, uneori chiar și în intervalul de timp recomandat de medici. Persoanele care sunt la prima plajă și copiii sunt cei mai afectați de arsurile solare. Comprese cu ceai de mușețel Dacă manifestările nu sunt grave, sunt recomandate compresele umede cu ceai de mușețel sau de nalbă, dar și aplicarea de spray „Oximed“, de două-trei ori pe zi, pe zonele afectate. În cazul în care arsurile sunt grave, pacientul afectat trebuie să ceară neapărat ajutorul unui medic, care va recomanda un tratament personalizat. Arsurile solare sunt însoțite de multe ori și de insolație, situație în care este recomandată administrarea de calmante ale durerii, dar și de antipiretice – Paracetamol, Aspirină. Dacă apar greața și vărsăturile, situația se complică. Copiii mici, în special cei care au mai puțin de un an, sunt cei mai sensibili și tocmai de aceea medicii recomandă să fie expuși la razele solare cu mare prudență. Dr. Nicola ne-a spus că există riscul ca la doar o oră după expunerea la soare micuțul să prezinte cefalee, greață, stare de rău. Cât despre remediile naturiste, dr. Nicola ne-a explicat că acestea ajută, dar nu își dovedesc eficiența dacă nu sunt însoțite și de un alt tratament. Măsuri de prevenire Cu toate acestea, medicii țin să evidențieze faptul că este cu mult mai eficientă prevenirea arsurilor prin expunerea rațională la razele solare. Persoanele cu pielea normală trebuie să nu facă plajă între orele 11 și 17.30. În cazul celor cu piele foarte albă, reco-mandările sunt mai stricte. Expunerea la razele solare trebuie să se facă dimineața, înainte de ora 10.00, și seara, după orele 18.30, pentru a fi eliminat orice risc. De asemenea, expunerea trebuie să se facă progresiv, în prima zi fiind recomandat să stăm pe plajă nu mai mult de 30 de minute. Oamenii nu înțeleg, însă, că efectele negative ale expunerii necontrolate la razele solare se observă în timp, nu imediat. În primă fază, pe piele apar niște pete cafenii sau chiar maronii numite cheratoze actinice, care, în timp, se pot canceriza – ceea ce în termeni medicali se numesc epitelioame bazo - celulare. Dr. Nicola ne-a explicat, însă, că aceasta este cea mai ușoară formă de cancer cutanat. 