Colegiul Psihologilor aderă la Federaţia Europeană a Asociaţiilor Psihologilor

Colegiul Psihologilor aderă la Federația Europeană a Asociațiilor Psihologilor

Colegiul Psihologilor din România va adera la cea mai importantă instituție din Europa, Federația Europeană a Asociațiilor Psihologilor (EFPA). Apartenența la această instituție ar aduce beneficii majore prin reglementarea și dezvoltarea profesională a psihologului din România.„Aderarea la această organizație ne-ar aduce mai multă vizibilitate în străinătate. Suntem singura țară care, din punct de vedere juridic, este foarte bine pusă la punct, prin faptul că această profesie este recunoscută ca una liberală. În plus, am putea realiza schimburi de experiență, am putea participa și chiar organiza conferințe. Ar fi și o modalitate prin care ar fi recunoscute diplomele în afara țării, pentru ca oricând un psiholog din România să poată profesa în orice țară”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, președintele Colegiului Psihologilor din România, Filiala Constanța, psihologul Ilie Anghel Grădinaru.Propunerea a venit din partea conducerii colegiului, după ce președintele organizației a făcut o vizită în România. EFPA a fost fondată în 1981 și numără 35 de membri, organizații profesionale ale psihologilor, însumând peste trei sute de mii de psihologi practicieni și cercetători în domeniu. Unul dintre scopurile cele mai importante ale EFPA constă în integrarea practicii și a cercetării și promovarea disciplinei integrate a psihologiei.