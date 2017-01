Codul portocaliu a băgat sute de constănţeni în spital

Codul portocaliu a băgat sute de constănțeni în spital

Medicii de la Spitalul Județean Constanța fac față cu greu afluxului mare de pacienți din această perioadă. Odată cu avertizările meteo de ger, ninsori, vânt puternic și polei, sute de constănțeni au ajuns la spital cu dureri de inimă, fracturi sau boli respiratorii.Străzile alunecoase din oraș, temperaturile extrem de scăzute, dar și încăpățânarea unora de a se plimba în ger fără să fie neapărat nevoie au crescut considerabil numărul prezentărilor la Unitatea de Primire Urgențe(UPU) a Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța. Dr. Dan Căpățână, managerul unității sanitare, a declarat ieri, că „numai în ultimele trei zile, la spital s-au prezentat 777 de persoane cu diferite afecțiuni: boli cardiace, traumatisme sau probleme respiratorii”. Față de o perioadă normală a anului, s-au înregistrat cu aproximativ 30 la sută mai multe prezentări la urgență, a mai spus doctorul.Pacienții așteaptă până la cinci ore la UPUDe cele mai multe ori, oamenii care ajung la urgența spitalului se plâng că așteaptă prea mult și sunt nemulțumiți că nu sunt tratați rând pe rând. Dr. Căpățână este de acord că timpul de așteptare în sala Unității de Urgențe este foarte mare, dar precizează că și pacienții ar trebui să fie mai înțelegători. „Lumea nu înțelege de fiecare dată că nu se ține cont de cine a venit mai devreme, ci de starea în care se află pacientul. Cazurile se preiau în funcție de urgență. Există anumite coduri, lucruri stabilite clar prin protocoale care se aplică în unitate. Oamenii așteaptă și 4-5 ore dacă între timp există urgențe de cod roșu”, explică șeful SCJU. „Medicii se vor ocupa, în primul rând, de acel pacient căruia trebuie să îi salveze viața. Un pacient cu abdomen acut va avea întotdeauna prioritate în fața unuia care are doar o febră de 38 de grade”, a adăugat managerul.Prea mulți bolnavi pentru personalul medicalTimpul de așteptare îndelungat se mai dato-rează și lipsei de personal, mai spune dr. Că-pățână. Secțiile din spital sunt foarte aglomerate, iar numărul pacienților depășește capacitatea unităților din spital. „Nu pot fi preluați mai devreme din cauză că nu avem destui medici. Suntem nevoiți să lucrăm cu jumătate din personalul sanitar de care am avea nevoie pentru a asigura serviciile medicale către o populație de aproxi-mativ 700 de mii de locuitori din județ, în condițiile în care nu avem nici spital municipal, nici spital pentru copii. În plus, medicii de la Spitalul Județean trebuie să preia și pacienții din județul Tulcea”, explică managerul unității medicale.Numărul mare de prezentări la urgență, costuri mari pentru spitalSutele de constănțeni care au ajuns, zilele trecute, la Unitatea de Primire Urgențe au necesitat diverse investigații, consultații și medicamente. Singura problemă ar fi că aceste costuri sunt foarte mari, menționează dr. Dan Căpățână. „Doar pentru un traumatism trebuie să faci o radiografie, iar dacă aceasta nu este foarte concludentă, se face RMN. Apoi, operațiile de ortopedie sunt foarte scumpe, deoarece necesită șuruburi, plăci și alte consumabile costisitoare”, spune medicul.În ceea ce privește proviziile de medicamente, spitalul este asigurat, în prezent, cu un stoc tampon, pentru situații de acest fel. „Am început deja să utilizăm materiale din acest stoc pentru că soluțiile perfuzabile și tot ce înseamnă comenzi de acest gen nu au putut ajunge, sau îngheață pe drum. Momentan, avem tot ce ne trebuie din acest punct de vedere”, ne asigură managerul spitalului.22 romi nevoiași s-au adăpostit de ger la spitalÎn cursul nopții de marți spre miercuri, 22 de cetățeni de etnie romă, dintre care 14 copii și opt adulți, au fost transportați cu o salvare la spital din cauza temperaturilor extrem de scăzute. Ambulanțele au fost solicitate de către Ștefan Miron, președintele Asociației Civice a Romilor, filiala Constanța.Cei 22 de romi au fost aduși din zona Palas, unde locuiesc în case improvizate și au fost trimiși către unul din centrele de adăpost deschise de primăria Constanța în urma avertizărilor meteorologice de ger și ninsori.