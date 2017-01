COD ROŞU DE VISCOL LA CONSTANŢA! Ambulanţa ajunge cu mare greutate la bolnavi. Deplasările în judeţ se fac doar cu ajutorul utilajelor de deszăpezire

COD ROȘU DE VISCOL LA CONSTANȚA! Ambulanța ajunge cu mare greutate la bolnavi. Deplasările în județ se fac doar cu ajutorul utilajelor de deszăpezire

Din cauza vremii neprielnice, ambulanțele ajung cu mare greutate la bolnavi. „De dimineață și până acum am fost solicitați de foarte multe persoane, atât din mediul urban, cât și rural. Problema este că multe drumuri au fost închise, așa că de fiecare dată când suntem apelați prin serviciul 112 și trebuie să ne deplasăm în județ, sunăm la Direcția Regională de Drumuri și Poduri, care ne ajută cu diferite utilaje, care eliberează drumul de zăpadă, pentru ca mașinile noastre să poată ajunge la bolnavi. Foarte greu se ajunge și printre blocuri, acolo unde zăpada nu a prea fost dată la o parte. În plus, din cauza poleiului, am înregistrat deja primele cazuri de fracturi”, a declarat pentru „Cuget Liber”, directorul medical al Serviciul de Ambulanță Județean (SAJ), dr. Ionuț Cealera.Acesta a mai spus că ambulanța dispune de stocuri de medicamente și materiale sanitare suficiente, pentru a face față oricărei situații. În plus, pacienții care îi solicită beneficiază de un confort termic ridicat, mașinile având radiatoare speciale care funcționează în permanență și care mențin celula medicală tot timpul la o temperatură stabilă, astfel încât pacienții să nu sufere de frig.În ceea ce privește personalul, acesta s-a echipat cu îmbrăcăminte groasă (pantaloni vătuiți și jachete). În plus, toate mașinile sunt dotate cu saci cu nisip, lanțuri antiderapante și lopeți.Soluțiile perfuzabile sunt păstrate în sertare speciale încălzite, toate pentru a asigura bolnavilor ajutor de specialitate cât mai rapid.