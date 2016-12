Ciupercile şi usturoiul vă ţin de cald în zilele geroase

Alimente - reșou pentru organism

Ciupercile și usturoiul vă țin de cald în zilele geroase

În zilele friguroase, oamenii au tendința să mănânce mai mult. Motivul - răcirea vremii duce, printre altele, la scăderea temperaturii, iar organismul uman reacționează, „pretinzând“ mai multă energie, deci mai multă hrană. Medicii atrag atenția însă că trebuie să aveți grijă ce consumați, fiind recomandate, în această perioadă, alimente cu un conținut bogat în vitamine, dar scăzut în calorii. Este normal ca în zilele de iarnă, fiecare să aibă un apetit mai mare; medicii spun că de vină sunt tocmai temperaturile în scădere, care afectează și metabolismul. Asta nu înseamnă însă că nu trebuie să fiți selectivi cu ceea ce așezați pe masă, subliniază medicii. Dată fiind tendința de a mânca mai mult, sunt numeroase persoanele care ajung să ia câteva kilograme bune în plus în aceste luni. Acest fapt poate fi evitat, dacă știți ce anume să includeți în meniu și ce să evitați. Soluția este, potrivit specialiștilor paginii de informare medicală sfatul medicului.ro, să alegeți produsele alimentare care ajută la creșterea temperaturii corpului, fără a se depune însă și pe coapse sau șolduri. Altfel spus, cu un conținut bogat în vitamine și minerale, dar sărace în calorii. Ce nu trebuie să lipsească de pe masă Cel mai bun „aliment - reșou” pentru organism este carnea, indi-ferent că este de pește, pui, vită sau vânat. Dar aceasta contribuie în mod considerabil la luarea în greutate. Drept alternativă, nutri-ționiștii vă recomandă fructele, legumele, cerealele integrale și diverse condimente și semințe. Vă prezentăm, în rândurile de mai jos, câteva dintre produsele care vă vor crește temperatura corpului: r semințele de susan - indiferent că sunt albe sau negre, este bine să fie în meniul de iarnă; la fel, scorțișoara și ghimbirul. r usturoiul - are efect în reducerea nivelului colecterolului, dar și în creșterea temperaturii corpului; este indicat bolnavilor de bronșită și astm; la fel, este și cazul cepei. r mierea - are avantajul de a avea un conținut ridicat de vitamine, fiind recomandată, ca îndulcitor, indiferent de anotimp. r conopida - este renumită pentru conținutul bogat în vitamina C, acid folic, fibre și multe fitochimicale care stimulează sănătatea prostatei. r perele - sunt bogate în vita-minele A, C, E, cupru și potasiu. Și, mai important, sunt sățioase, dar nu îngrașă. r ciupercile - asigură nece-sarul de nutrienți care se găsesc și în carne, astfel că poate înlocui cu succes preparatele de origine animală. r dovleceii - conținut ridicat de vitamina A și fibre, nu au calorii multe. Alimente de evitat Nutriționiștii mai recomandă orezul brun, ovăzul (datorită fibrelor, care ajută la o mai bună digestie), fasolea (sursă de proteine), nucile și semințele. În schimb, este bine să evitați alimente precum pâinea albă, chipsurile, castraveții (reco-mandați în timpul verii, căci au darul de a răcori organismul, dat fiind conținutul ridicat de apă), untul în cantități mari, dar și cafeaua, alcoolul și băuturile carbogazoase.