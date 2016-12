Ciuperca unghiei, favorizată de fumat şi anticoncepţionalele orale

Ciuperca unghiei, favorizată de fumat și anticoncepționalele orale

Dintre infecțiile fungice ale organismului uman, pacienții se confruntă, cel mai des, cu ciuperca de unghii. Ea deformează unghiile, le îngălbenește, le face să se îngroașe și să crească în mai multe straturi. Unghiile bolnave sunt greu de ascuns, greu de suportat și destul de dificil de tratat. Onicomicoza este o infecție micotică (ciupercă patogenă umană) care apare atunci când fungii invadează unghiile de la mâini sau de la picioare, precum și pielea din patul unghial. Sunt afectate mai frecvent unghiile de la picioare, deoarece acestea cresc mai încet, favorizând astfel dezvoltarea micozei. Potrivit site-ului sfatulmedicului.ro, onicomicoza cu localizare la nivelul piciorului necesită un tratament mai îndelungat decât cea cu localizare la nivelul degetelor mâinii. Există patru tipuri de infecții fungice ale unghiei, dintre acestea, cel mai frecvent tip, întâlnit în peste 90% dintre cazuri, este cel cu Dermatophytes (onicomicoza subunghială distală). Infecția fungică a unghiei este o boală relativ frecventă. În toată lumea, 2% pâna la 18% din populație are o infecție fungică a unghiei la un moment dat. Se întâlnește mai ales în rândul persoanelor în vârstă (peste 60 ani) și este rară în rândul copiilor, apărând la mai puțin de 1% din totalul copiilor de vârste diferite. Atenție la obiectele de igienă personală Cel mai des, infecția fungică se transmite fie prin contact direct, fie indirect prin folosirea în comun a unor obiecte precum unele articole de îmbrăcăminte și încălțăminte, obiecte folosite în igiena personală (unghiera, forfecuța pentru unghii, pila pentru unghii, prosop, etc), bazine de înot (dușumeaua, grătarul de lemn din saune). Acest tip de micoză produce aproximativ 90% din totalul onicomicozelor cu localizare la nivelul unghiilor piciorului. De asemenea, diferiți factori, precum unele boli, folosirea excesivă a antibioticelor, anticoncepționalele orale și probleme ale sistemului imun, pot favoriza apariția infecției. Disconfort local, fără durere Riscul de a dezvolta onicomicoză depinde de susceptibilitatea fiecărei persoane pentru infecția fungică unghială. Unii pacienți pot avea o astfel de afecțiune din cauza unui sistem imun deficitar, altele din cauza unei circulații sanguine periferice slabe. Sigur este că principalii factori care influențează apariția bolii sunt încălțămintea strâmtă, încălțămintea care păstrează piciorul cald și umed, folosirea unei încălțăminte ude pentru mai multe zile la rând, lezarea unghiei și a patului unghial, în special la persoanele care își taie frecvent unghiile, fumatul și purtarea unghiilor artificiale. Simptomele onicomicozei variază de la un caz la altul și depind, în primul rând, de tipul infecției. Cel mai des întâlnit este disconfortul local, durerea fiind de obicei absentă. De asemenea, pot fi observate striuri galbene la nivelul unghiei și patului unghial, depozite mici de fragmente cutanate și unghiale cu localizare subunghială, apariția unei unghii noi, decolorate, subțiate, sub unghia afectată de infecție, unghie fragilă, sfărâmicioasă, casantă și îngroșată. Doar 50% dintre infecțiile unghiale sunt de etiologie fungică. Boli cu semne și simptome asemănătoare includ eczema, o afecțiune cronică caracterizată prin tegu-mente îngroșate și crustoase, psoriazisul, o afecțiune cronică de natură imună, caracterizată de leziuni albicioase și roșiatice, piele lucioasă care se descuamează cu ușurință sau sindromul Reiter, o infecție bacteriană care poate cauza modificări unghiale asemănătoare onicomicozei. Tratamentul precoce crește șansa eradicării infecției Tratamentul corect al onicomicozei necesită eradicarea infecției, profilaxia recurentelor și în cazurile necesare, îndepărtarea chirurgicală a unghiei. Tratamentul este eficient în majoritatea cazurilor, totuși un procent de 20-25% dintre pacienți prezintă un eșec al tratamentului inițial. În lipsa tratamentului, infecția tinde să se agraveze, extinzându-se la țesuturile periunghiale. Trata-mentul precoce este mai eficient deoarece necesită un timp mai scurt și crește șansa eradicării infecției. Este necesar un consult medical urgent de specialitate în cazul în care apar dureri crescute în intensitate, striuri roșiatice la nivelul unghiei și a patului unghial, secreție purulentă și febră mai mare de 37.7 grade Celsius, fără o altă cauză cunoscută.