Cireşele, fructele lunii. Iată câte beneficii au asupra organismului

Cireșele, fructele lunii. Iată câte beneficii au asupra organismului

Ştire online publicată Sâmbătă, 10 Iunie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Cireșele sunt absolut delicioase și aduc numeroase beneficii sănătății.Cercetătorii au descoperit că oamenii care au atacuri de cord tind să aibă un nivel scăzut de melatonină, ceea ce poate fi reparat prin consumul de cireșe. Un compus prezent în cireșe, polifenolul, s-a dovedit a fi benefic în procesul de prevenire a formării de cheaguri de sânge. De asemenea, antocianina prezentă în cireșe protejează vasele de sânge de stresul oxidativ, ceea ce implică faptul că cireșele pot ajuta la prevenirea formării de placă arterială.Cireșele, de asemnea, sunt bune pentru creier. Melatonina, polifenolii și antocianinele au dovedit efecte benefice asupra funcțiilor cerebrale. Toate trei protejează celulele creierului de stresul oxidativ și pot juca un rol în prevenirea demenței.Cireșele sunt adevărate antiinflamatoare naturale. Antocianinele reduc inflamarea aproximativ la fel de bine precum medicamentele prescrise de doctor, cu mențiunea că cele din cireșe nu prezintă și efecte adverse.Consumul de cireșe poate ajuta atleții să scape de durerea post-antrenament care apare la mușchi, ceea ce poate rezulta în mai multe zile de antrenament și mai puțin timp destinat refacerii. Efectul a fost demonstrat atât în ceea ce privește alergatul pe distanță lungă, cât și antrenamentul de forță.Sunt benefice și pentru prevenirea atacurilor de gută. Când cei bolnavi de gută, o formă complexă și foarte dureroasă de artrită, au mâncat cireșe pentru numai două zile, riscul unui atac de gută a scăzut cu 35 la sută comparativ cu situația celor care nu au mâncat aceste fructe.Antocianinele din cireșe au dovedit un efect de diminuare a celulelor canceroase și de stimulare a distrugerii acestora. Mai exact, rezultatele au demonstrat că reduc ritmul de creștere a celulelor de cancer la colon.Cireșele scad colesteolul din sânge, ajutând astfel la prevenirea bolilor cardiovasculare, a aterosclerozei, a infarctului miocardic și a accidentelor vasculare cerebrale. Consumate zilnic în sezonul lor, cireșele scad incidența bolilor specifice sezonului cald.Cireșele, eficiente împotriva oboselii. Aceste fructe au efecte pozitive asupra somnului, înlăturând insomniile și ajutând persoana în cauză să se odihnească mai bine. Astfel somnul este mai lung, mai liniștit și mai odihnitor. Cireșele sunt indicate și celor care se plâng de coșmaruri, căci îmbunătățesc calitatea somnului.Cireșele, bune pentru ficat. Cireșele sunt indicate și hepaticilor, astfel persoanele care suferă de afecțiuni ale ficatului pot face o cură intensă de cireșe, consumând în fiecare zi două cești de cireșe pe stomacul gol. Nu este indicat să consumați mai multe cireșe pentru că predispun la îngrășare și la creșterea glicemiei, având o cantitate mai mare de zahăr decât alte fructe.Cireșele sporesc longevitatea. Prin conținutul ridicat de antioxidanți, dar și de vitamine, minerale și oligoelemente, cireșele ajută celulele corpului să trăiască mai mult și să își mențină funcțiile specifice. Cei care consumă cireșe în sezonul lor își cresc ușor speranța de viață.Cireșele au efecte antiinflamatoare. Cireșele joacă și rol antiinflamator în organism, astfel cei care suferă de boli cronice, de acnee sau de diferite inflamații ori prezintă alergii cutanate se pot bucura de efectele antiinflamatoare ale acestora.Cireșele albesc dinții. Încă o calitate a cireșelor constă în faptul că acestea albesc dinții, ca și căpșunile sau merele de exemplu. De aceea este indicat să consumați cireșele mai degrabă în stare proaspătă decât sub formă de suc sau compot. Cireșele pot fi consumate după masă ca desert, deoarece curăță și dinții.