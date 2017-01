Cireşele ajută la prevenirea cancerului

Cireșele ajută la prevenirea cancerului

Ştire online publicată Luni, 25 Mai 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Doar câteva săptămâni avem la dispoziție pentru a ne bucura de gustul atât de plăcut al cireșelor, dar și pentru a profita de proprietățile lor terapeutice. Amare, sălbatice, negre sau obișnuite, cireșele sunt un prețios izvor de sănătate. Fructele roșii de iunie au în compoziție peste 86% apă și puține calorii: 38 kcal/100 grame. De asemenea, ele sunt o sursă bogată în vitaminele A, B1, B2, B3, B6, B9, C, E, acid folic, minerale, calciu, fibre, fier, zinc, potasiu. Toate aceste proprietăți recomandă cireșele în curele de slăbire. Datorită antocianinelor, pigment care dă culoarea roșie a cireșelor, este redusă inflamația și durerea, fiind recomandate în mod deosebit bolnavilor care suferă de gută, artrită sau alte procese inflamatoare. Aceleași antocianine combat acțiunea radicalilor liberi, stresul oxidativ și previn bolile cardiovasculare, neurodegenerative sau îmbătrânirea precoce. Cireșele negre conțin și cianidină, substanță care ameliorează durerea în criza de gută. Quercetina, un alt antioxidant puternic pe care îl regăsim în fruct, are, de asemenea, o acțiune benefică asupra inimii și vaselor. În compoziția cireșelor se găsesc și betafitosteroli, substanțe care scad nivelul colesterolului sanguin. Potrivit unor studii, betafitosterolii scad și riscul de cancer de colon. Un alt atu al cireșelor este efectul antitumoral. Cireșele sunt indicate în dieta persoanelor care au urmat ședințe de chimioterapie și radioterapie, fiindcă stimulează imunitatea. Fructul își pierde din proprietăți dacă este preparat termic, însă poate fi păstrat la congelator.