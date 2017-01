Circulaţia sanguină a fătului, îmbunătăţită de dieta săracă în grăsimi a gravidei

Circulația sanguină a fătului, îmbunătățită de dieta săracă în grăsimi a gravidei

O dietă săracă în grăsimi pe durata sarcinii aduce beneficii pentru circulația sanguină a fătului, potrivit cercetătorilor norvegieni, citați de Reuters Health. Dr. Tore Henriksen, de la Universitatea din Oslo, a folosit un test special cu ultrasunete pentru a examina cum influențează dieta circulația sanguină la nivelul fătului. Studiul a inclus 290 de femei însărcinate nefumătoare, cu vârste între 21 și 38 de ani. Când aportul de colesterol din dieta lor a scăzut, circulația sângelui prin fetus a devenit mai lentă, potrivit revistei American Journal of Obstetrics and Gynecology. Motivul pentru care se întâmplă acest fenomen nu este clar, spun cercetătorii și apreciază că sunt necesare studii suplimentare pentru a ajunge la concluzii sigure.