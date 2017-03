Circ la Policlinica cu plată. "Totul a plecat de la nişte discuţii penibile!"

Circ la Policlinica cu plată. "Totul a plecat de la niște discuții penibile!"

Dr. Nelu-Doru Popescu, medic primar dermatovenerolog, angajat al Policlinicii cu plată Constanța, aduce acuze conducerii policlinicii, dr. Adriana Matei, medic primar ORL, afirmând că aceasta a refuzat să îi prelungească contractul de prestări servicii, ce încetează la 1 aprilie, fără niciun motiv întemeiat, având în vedere că el activează în unitate de peste 20 de ani.Medicul Nelu-Doru Popescu spune că directorul Policlinicii cu plată și contabila șefă au intrat inopinat în cabinetul său de dermatologie, unde consulta un pacient, pentru a-l verifica. După ce s-au convins că pacientul a plătit consultația, dr. Popescu a fost întrebat ce face cu seringa pe care o avea pe masă. Acesta urma să îi facă pacientului câteva infiltrații intra-dermice, pentru tratamentul unei afecțiuni de care acesta suferea.„Acest răspuns i-a declanșat doamnei director un val de furie, acuzându-mă că nu am dreptul să fac injecții, că numai asistentele au acest drept, după efectuarea plății procedurii. Pacientul i-a confirmat că nici nu i-am pretins, nici nu mi-a dat niciun ban pentru infiltrația propusă, supărat că, deși a plătit consultația și plătește lunar asigurările de sănătate, nu beneficiază măcar de o injecție, gratuit. După ce mi-a adresat un val de admonestări și amenințări, doamna director m-a informat că, deocamdată, am fost sancționat doar cu avertisment verbal. Am rugat pacientul să plătească, totuși, la casierie, manopera efectuării infiltrației. S-a întors tremurând, speriat, congestionat de revoltă, cu un bon fiscal de 4 lei, adresat unei asistente de la cabinetul de chirurgie”, a declarat dr. Nelu-Doru Popescu.În urma acestei întâmplări, medicul precizează că a fost pus să semneze două exemplare ale unui proces verbal, în care se menționa că a fost sancționat cu mustrare verbală, dar că i s-a refuzat să i se înmâneze un exemplar.După toate acestea, medicul a făcut mai multe reclamații împotriva conducerii, către Direcția Județeană de Sănătate Publică și Ministerul Sănătății. Ulterior, conducerea a decis să nu mai prelungească contractul de prestare servicii al medicului, care încetează la 1 aprilie, fapt care a dus la întregul conflict.Punctul de vedere al conducerii policlinicii„El, ca toate cadrele medicale din Policlinica cu plată, are un contract de prestări servicii, pe perioadă determinată, de un an. La sfârșitul perioadei, contractul se poate desființa unilateral. De exemplu, dacă el nu mai vrea să lucreze la noi, contractul poate înceta oricând. Același lucru vine și din partea noastră, la 1 aprilie îi expiră contractul și am anunțat că nu i-l mai reînnoim. Nu este nicio motivație, pur și simplu nu mai avem dorința de a mai face treabă împreună. Conflictul nu știu de la ce a pornit. Punctul inițial a fost o doctoriță mai tânără, proaspăt ieșită dermatolog, care e în concediu de maternitate, iar dumnealui a venit cu cererea să preia orele sale, dar ca ea să fie scoasă de la afișier, să i se dea în scris, lucru pe care nu l-am putut face. Și de la acest lucru, el s-a supărat și au început toate câte au urmat, reclamații peste reclamații. Totul a plecat de la niște discuții penibile, din dorința lui de a prelua orele anumitor colegi. Nu am avut nimic personal cu el, niciodată, e un tip aparent inofensiv, ca atare m-a surprins și pe mine reacția lui exacerbată. Conferința de presă a fost ca un șantaj din partea lui, ca să îi prelungim contractul. A încercat să mai coopteze și alți doctori, care, din varii motive, au mai avut reclamații de la pacienți, iar eu le-am atras atenția, dar oamenii au fost destul de raționali și nu s-au lăsat angrenați în chestia asta”, a declarat dr. Adriana Matei, director Policlinica cu plată Constanța.„Condiții improprii de lucru“Potrivit dr. Popescu, cabinetul de dermatovenerologie în care lucra era neasigurat material, nu era dotat nici măcar corespunzător dotării minimale, prevăzute prin lege.De asemenea, acesta mai acuză conducerea de nerespectarea normelor deontologice în relație cu medicii angajați și nu înțelege de ce nu sunt apreciați cei 21 de ani în care a lucrat pentru policlinică, fără a cauza probleme în cadrul instituției.