Cipsurile pot duce la obezitate

Ştire online publicată Joi, 25 Octombrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Cipsurile sunt periculoase pentru organism, deoarece conțin coloranți chimici, sute de calorii și pot duce la obezitate și chiar cancer. Acestea nu sunt singurele afecțiuni care pot apărea de pe urma consumului de cipsuri. Ele creează hiperactivitate și deficiență de concentrare la copii. Cu toate acestea, tinerii susțin că le place să consume aceste produse numai fiindcă le place gustul. Cu toate că sunt bune la gust și crocante, cipsurile conțin foarte multe zaharuri și grăsimi. Produsele au o densitate energetică de peste 500 de kilocalorii la suta de grame, mult mai mult decât are cartoful ca atare. „Un cartof procesat în felul acesta are de cinci ori mai multe calorii", a declarat Gheorghe Mencinicopschi, director al Institutului de Cercetări Alimentare.