Cine preia conducerea Institutului Cantacuzino

Fostul director general al Unifarm, Adrian Ionel, a fost numit director al Institutului Cantacuzino, conform HotNews.Ionel a condus distribuitorul de medicamente al statului, Unifarm. Este absolventul unui masterat in managementul informatiilor de securitate nationala la Academia Nationala de Informatii din cadrul SRI si are o licenta in drept de la Universitatea „Spiru Haret” din Bucuresti.