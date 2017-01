Cine poate beneficia de calitatea de co-asigurat

Potrivit legii, persoanele care au în întreținere soțul, soția sau copiii și intenționează să le ofere acestora calitatea de co-asigurat, trebuie să îndeplinească o serie de condiții clare. Reprezentanții Casei Județene de Asigurări de Sănătate Constanța vin cu lămuriri.Conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, co-asigurați sunt „soțul, soția și părinții fără venituri proprii, aflați în întreținerea unei persoane asigurate”.„Conform Normei metodologice privind stabilirea documentelor justificative pentru dobândirea calității de asigurat, respectiv de asigurat fără plata contribuției, dovada calității de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate pentru soțul, soția și părinții aflați în întreținerea unei persoane asigurate se realizează printr-un document justificativ - adeverință, elibe-rat de CAS, pe baza următoarelor documente: act de identitate, docu-mente care să ateste relația de rudenie sau căsătoria cu persoana asigurată, declarație pe propria răspundere din care să rezulte că nu realizează venituri proprii, precum și o declarație pe propria răspundere a persoanei asigurate prin care aceasta declară că are în întreținere persoana respectivă”, explică Laura Maxim, purtătorul de cuvânt al CJAS Constanța.Co-asigurații nu pot avea alți co-asigurațiCo-asigurații își păstrează cali-tatea de asigurat și drepturile care decurg din aceasta numai în perioada în care persoana în a cărei întreținere se află are calitatea de asigurat. De asemenea, co-asigurații nu pot avea la rândul lor co-asigurați, susțin reprezentanții CJAS.Ulterior, pentru a beneficia de serviciile medicale de medicină primară, trebuie să vă adresați medicului de familie care, pe baza documentelor justificative, va înregistra persoana co-asigurată în evidențele medicale. Pe de altă parte, legea oferă și părinților dreptul de a fi co-asigurați ai copiilor lor care depășesc vârsta de 18 ani, cu aceiași condiție: copilul major dovedește faptul că plătește contribuția de asigurare, adică are un venit și își asumă pe propria răspundere faptul că are în întreținere părintele fără venituri. Vestea bună este că, odată îndeplinite aceste condiții, medicul de familie poate elibera trimiteri medicale către consultații de specialitate, atunci când este nevoie.