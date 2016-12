Cinci reguli pentru a avea un păr sănătos

Vineri, 26 Iunie 2009

Odată cu venirea sezonului estival, stiliștii britanici au alcătuit un set de cinci reguli ce trebuie urmate pentru a avea un păr frumos și sănătos pe timpul verii, informează ivillage.com. Renunțați la vechiul șampon Părul se poate usca foarte ușor în timpul lunilor de vară. Renunțați la șampoanele care adăugă coafurii dumneavoastră volum și strălucire în favoarea celor care hidratează și care au un factor de protecție solară mai ridicat. Factorul de protecție solară pentru păr nu are niciodată o valoare prea mare. Dacă intenționați totuși ca și părul dumneavoastră să beneficieze de razele de soare, ar fi indicat să purtați pălării sau eșarfe la orele prânzului. Aceste accesorii ajută la protejarea părului și a scalpului. Uitați de uscătorul de păr Ar fi indicat să renunțați la uscătorul electric de păr, la bigudiurile termice și la placa de îndreptat părul. Stiliștii recomandă renunțarea la toate aceste instrumente cel puțin până în luna septembrie, pentru a oferi părului dumneavoastră un stil cât mai apropiat de textura lui naturală. Dacă trebuie totuși să folosiți un foehn, adăugați la capătul acestuia o piesă pentru protecție, pentru a vă proteja firele de păr de excesul de căldură. Renunțați la produsele pentru vopsirea părului Nu aveți nevoie să vă faceți părul să strălucească prin metode artificiale. Părul vopsit este mult mai repede afectat de soare decât părul care are o culoare naturală. Coafura dumneavoastră va deveni mai lejeră și mai strălucitoare, chiar dacă nu sunteți o persoană care iubește soarele. Păstrați-vă nuanța naturală a părului, iar soarele va finaliza această sarcină. Folosiți balsamul de păr Stiliștii recomandă folosirea balsamurilor de păr chiar înainte de începerea verii. O folosire săptămânală a balsamului de păr de profunzime poate fi realizată cu ușurință chiar și acasă și conferă coafurii dumneavoastră vitalitate și strălucire. Tundeți vârfurile firelor de păr Prin tunderea vârfurilor despicate sau tocite ale firelor de păr, la începutul verii, veți reuși să aveți o coafură nu doar tinerească, ci și mai sănătoasă. În plus, dacă procedați astfel, veți putea să vă păstrați până la toamnă această coafură naturală, decolorată în mod natural de soarele verii.