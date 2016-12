Cinci motive ca să nu mai faci exces de pâine

Ştire online publicată Vineri, 19 August 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Atunci când sunt consumate în exces, pâinea și celelalte produse care conțin făină albă de grâu îți vor afecta sănătatea. Mai mult, dacă ești sensibilă la gluten, te vei confrunta și cu simptome destul de grave.Consumăm mult prea multă pâine, în special făcută din făină albă de grâu, care nu mai are nicio valoare nutrițională. Nu ar fi nicio problemă dacă ne-am limita doar la pâine ca fiind singurul produs cu făină albă din dietă, dar pe lângă ea foarte multe persoane obișnuiesc să mănânce zilnic covrigi, covrigei, prăjituri, plăcinte, produse de patiserie, paste și alte dulciuri din comerț care sunt pline de făină albă de grâu.De ce nu este bine să facem exces de făina albă de grâu? Iată 5 motive întemeiate, prezentate de dr. Bernard Jensen în cartea sa despre care v-am mai spus în postările anterioare:1. Conține gluten, adică acea substanță lipicioasă care face aluatul elastic. Din păcate, tocmai acest gluten aderă la colon în același mod lipicios și rămâne multă vreme acolo, am aflat de la dr. Bernard Jensen care explica foarte frumos în cartea sa “Ghidul dr. Jensen pentru detoxifiere intestinală”.2. În procesul de transformare a grâului în făină se îndepărtează coaja bobului care conține vitamina E și alte elemente care sunt nutritive pentru organism. În schimb, grâul ajunge să fie procesat și albit după măcinare, fapt care-l lasă fără nicio valoarea nutrițională.3. Dacă ești sensibilă la gluten te vei confrunta cu diaree, malnutriție, sângerare a colonului și hipocalcemie. Dr. Bernard Jensen recomandă să eviți grâul și să-l înlocuiești cu o altă cereală, cum ar fi secara, meiul, porumbul orezul care nu conțin gluten.4. Favorizează apariția diverticulilor, adică niște buzunărașe în colon unde se rețin o parte din materiile fecale. Acest lucru poate să provoace tulburări în orice parte a organismului.5. Dacă ai constatat că suferi de probleme intestinale este foarte posibil ca făina să fie de vină.Înlocuiește:- Pâinea albă cu pâinea din făină integrală;- Pastele din făină albă cu cele din făină integrală;- Orezul alb cu cel integral, brun sau sălbatic.Mai poți să:- Faci pâine în casă cu făină neagră, drojdie, sare, ulei de măsline, apă, semințe crude de in, susan, dovleac, floarea-soarelui;- Faci turtițe din făină de secară, hrișcă încolțită, in, mei care în amestec cu apă, ulei de măsline și mirodeniile preferate (boia, oregano, rozmarin, chimen, sare) formează o cocă pe care o poți întinde pe o foaie de copt și o usuci la cuptor cu ușa deschisă și pe treapta mică. Iarna o mai poți usca și pe calorifer, iar vara la soare. Deshidratorul este o altă soluție care usucă pâinicile la o temperatură sub 40 de grade Celsius fără să le distrugă substanțele nutritive și enzimele (esențiale pentru o digestie ușoară).Sursa: Eva.ro